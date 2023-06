ANNONS

Viktor Agardius lämnade IFK Norrköping och inför årets säsong skrev han på för nykomlingarna IF Brommapojkarna. Nu står det klart att Agardius bryter med BP, detta meddelar klubben via sin officiella hemsida.

– Jag har mycket kvar att ge, det är aldrig roligt att bryta ett kontrakt, men det behövde tyvärr göras, säger Agardius till FotbollDirekt.se.

Viktor Agardius kom till IFK Norrköping inför säsongen 2021, men efter två år och 42 framträdanden stod det inför årets säsong klart att det inte skulle bli någon fortsättning för honom i Peking.

Det dröjde fram till slutet av februari innan en ny klubb var klar, men den 27 februari presenterades den mångsidige försvararen av nykomlingarna IF Brommapojkarna.

– Jag kom in rätt sent, jag hade tränat själv men sen i slutet av februari blev det klart. Då var jag med och spelade en träningsmatch och sedan fick jag starta både mot Djurgården och Malmö, säger Agardius.

När han blev klar för Stockholmsklubben så valde familjen att bo kvar i Norrköping och 33-åringen har sedan dess pendlat varje dag, något som tagit hårt på honom. Att flytta till Stockholm var inte ett alternativ för familjen.

Nu står det som sagt klart att kontraktet bryts och för FotbollDirekt.se är han tydlig med att BP förstår hans situation.

– Man ganska snart insåg jag att pendlandet till och från Norrköping varje dag slet väldigt hårt på mig och familjen och att detta inte skulle hålla i de två år jag skrev på för. Och då kändes det rätt att säga till så fort jag visste att jag inte kommer kunna köra på kontraktet ut, förklarar Agardius och fortsätter:

– De förstår verkligen min situation, det hade kanske varit annorlunda ifall man var yngre, då var det bara att köra på för då hade man hela karriären framför sig, men nu är situationen annorlunda med familj och så.

Viktor Agardius lämnar BP



Kontraktet avslutas i förtid i samförstånd.



Läs mer på https://t.co/UrXzYC7s7d



📸 Erik Bjernulf pic.twitter.com/xfVoIxV76e — BP (@bpfotboll) June 20, 2023

– Så BP förstår mig och jag förstår att de valt att satsa på andra istället, speciellt nu när allt fungerat så bra och vi tagit många poäng. Klubbens framfart under våren har varit rolig att vara en del av.Som sagt så går parterna nu skilda vägar, men några “hard feelings” verkar det inte vara. Vad som väntar härnäst för Agardius är ännu inte klart, men han är öppen för det mesta.– Jag har mycket kvar att ge, det är aldrig roligt att bryta ett kontrakt, men det här var det bästa för mig. Ingenting är klart än så länge men jag vill fortsätta och jag är beredda att ge 100 procent.Agardius, som är uppvuxen i Kristianstad, har en hel del vänner och familj i södra Sverige, men det verkar inte som att det måste bli en klubb där. Alla alternativ kommer att ses över noga.– Jag säger inte helt stopp till det eller något annat, nu gäller det att vänta och se vad som händer, vad jag får på bordet, avslutar han.