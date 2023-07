ANNONS

AIK tog en extremt viktig seger mot Varberg.

AIK gjorde en klart stabil första halvlek. I minut 37 inledde Sotirios Papagiannopoulos målskyttet. På en frisparksretur placerade backen in bollen i hörnet och ställde David Olsson i Varbergs mål.

Även AIK:s andra mål var via en fast situation. Ett av Gnagets stora nyförvärv Mads Thycosen utnyttjade en fin hörnvariant. Via en kylig bredsida placerade han in bollen i bortre hörnet.

Enda smolken i bägaren för solnalaget var att Robin Tihi tvingades utgå skadad strax efter minut 20.

I andra halvlek var Varberg långt ifrån ofarliga. I minut 75 hade hemmalaget ett jätteläge att reducera på ett friläge. Dock stod AIK:s målvakt Christoffer Nordfeldt för ett viktigt ingripande och avstyrde läget. Reduceringen skulle dock komma genom Nicklas Dahlström i 83:e minuten.

Trots åtta minuter tillägg efter skadeavbrott i samband med friläget kom inte Varberg närmare än 1-2. I slutminuterna i jakten på en kvittering drog de även på sig en utvisning.

AIK tog därmed hem en extremt viktig seger i jakten på säker mark.

– Vi tappade lite självförtroende när de reducerade. Så det var skönt att hålla undan och ta hem tre poäng, säger Anton Salétros i AIK-återkomsten till Discovery.