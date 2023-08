ANNONS

De senaste 18 månaderna har Rasmus Wiedesheim-Paul varit utlånad till tre olika klubbar.

Nu tillhör han norska HamKam och återigen har anfallaren hamnat på bänken.

– Det har inte blivit som det var tänkt, säger han till Hallandsposten.

Under våren ifjol var Rasmus Wiedesheim-Paul utlånad till Mjällby AIF och under hösten till Helsingborgs IF. Totalt blev det 27 allsvenska framträdanden, varav 13 från start.

Inför årets säsong lånades han ut på nytt, denna gång till norska HamKam men även där har han haft svårt att ta en startplats. Hittills har det bara blivit en ligastart på 16 matcher.

– Det har inte blivit som det var tänkt. Jag kom hit för att att spela, men med facit i hand var det inte bra att gå till en ny klubb en vecka innan seriestarten. Som lånespelare är det lätt att hamna utanför, säger Rasmus Wiedesheim-Paul till Hallandsposten och fortsätter:

– Det var så mycket som hände på kort tid med nya lagkamrater, nytt spelsystem och flytt. Det påverkar. Tränarna brukar dessutom prioritera de egna spelarna framför lånespelarna och då kan man hamna i en sådan situation som jag har gjort.

Låneavtalet med HamKam sträcker sig säsongen ut och hans kontrakt med Rosenborgs BK sträcker sig över nästa säsong.