ANNONS

Varbergs BoIS spelar nästa år i superettan. Efter nedflyttningen behöver klubben slimma sin trupp.

Dock är det ett namn som kan vara påväg in, nämligen Diego Montiel.

– Han är absolut aktuell, säger sportchef Thomas Askebrand till Hallands Nyheter.

Varbergs BoIS börjar om säsongen 2024 i superettan. Det gör man med en mindre trupp. Något som sportchef Thomas Askebrand varit inne på tidigare.

Dock öppnar han upp för nyförvärv och ett av dessa skulle kunna bli Diego Montiel.

– Han är absolut aktuell och på vår radar. Han kommer ju från Västerås så det är inga konstigheter att han är och tränar med sitt gamla lag, säger han till Hallands Nyheter.

Även om nyförvärv kommer in så behöver truppen bantas.

– Vår problematik är fortfarande att vi har många spelare i truppen och behöver frigöra pengar för nyförvärven vi behöver få in. Det är lite pusslande fram och tillbaka men vi jobbar på det, säger han till tidningen och fortsätter:

– Ibland önskar jag att saker och ting gick fortare än det gör men tyvärr är det ju inte alltid så.

Montiel har tidigare under karriären bland annat spelat för klubbar som Örgryte IS, IK Sirius och Gefle IF.

TV: