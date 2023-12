ANNONS

Ludvig Svanberg lämnar Hammarby IF.

Enligt Expressen är 20-åringen klar för GIF Sundsvall.

GIF Sundsvall lånade i somras in Ludvig Svanberg från Hammarby IF. i sin nya klubb fick Svanberg under säsongen mer speltid.

Nu kommer uppgifter från Expressen om att 20-åringen blir kvar i Sundsvall nästa säsong också.

Enligt källor till tidningen kommer försvaren att presenteras inom kort och inget oförutsett händer under den närmaste tiden.

Svanberg gjorde 17 matcher för klubben i superettan 2023.

