Nu är spelprogrammet för Superettan 2024 är släppt. Då blir det Göteborgs-derby redan i första omgången.

Under torsdagen offentliggjordes spelprogrammet för Superettan 2024.

Redan i första omgången väntar derby, när Örgryte tar emot Utsikten.

Rivalerna GIF Sundsvall och Östersunds FK ställs också mot varandra i första omgången.

Datum och avsparkstid är ännu inte klart.

Spelordning Superettan 2024:

Omgång 1:

30 mars – 1 april

Örgryte IS – Utsiktens BK

Landskrona BoIS – Sandvikens IF

Örebro SK – Skövde AIK

Gefle IF – Helsingborgs IF

IK Brage – Varbergs BoIS

Trelleborgs FF – IK Oddevold

Östers IF – Degerfors IF

GIF Sundsvall – Östersunds FK

Omgång 2:

6-9 april

Helsingborgs IF – IK Brage

Skövde AIK – Landskrona BoIS

Utsiktens BK – Gefle IF

Östersunds FK – Trelleborgs FF

Sandvikens IF – Örebro SK

IK Oddevold – Örgryte IS

Degerfors IF – GIF Sundsvall

Varbergs BoIS – Östers IF

Omgång 3:

13-16 april

Örgryte IS – IK Brage

Landskrona BoIS – IK Oddevold

Helsingborgs IF – Utsiktens BK

Gefle IF – Degerfors IF

Trelleborgs FF – Sandvikens IF

Östers IF – Örebro SK

GIF Sundsvall – Skövde AIK

Varbergs BoIS – Östersunds FK

Omgång 4:

20-23 april

Örebro SK – Varbergs BoIS

IK Brage – Landskrona BoIS

Skövde AIK – Trelleborgs FF

Utsiktens BK – GIF Sundsvall

Östersunds FK – Örgryte IS

Sandvikens IF – Östers IF

IK Oddevold – Gefle IF

Degerfors IF – Helsingborgs IF

Omgång 5:

27-30 april

Örgryte IS – Östers IF

Landskrona BoIS – Utsiktens BK

Örebro SK – IK Brage

Helsingborgs IF – Östersunds FK

Gefle IF – Sandvikens IF

Skövde AIK – IK Oddevold

Trelleborgs FF – Degerfors IF

GIF Sundsvall – Varbergs BoIS

Omgång 6:

4-7 maj

Örgryte IS – Helsingborgs IF

Utsiktens BK – Skövde AIK

Östers IF – Gefle IF

Östersunds FK – Örebro SK

Sandvikens IF – IK Brage

IK Oddevold – GIF Sundsvall

Degerfors IF – Landskrona BoIS

Varberg BoIS – Trelleborgs FF

Omgång 7:

11-14 maj

Örebro SK – Degerfors IF

Helsingborgs IF – Sandvikens IF

Gefle IF – Skövde AIK

IK Brage – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Utsiktens BK

Östers IF – IK Oddevold

GIF Sundsvall – Landskrona BoIS

Varbergs BoIS – Örgryte IS

Omgång 8:

18-20 maj

Landskrona BoIS – Örebro SK

Gefle IF – GIF Sundsvall

Skövde AIK – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Helsingborgs IF

Utsiktens BK – Östers IF

Sandvikens IF – Varbergs BoIS

IK Oddevold – IK Brage

Degerfors IF – Örgryte IS

Omgång 9:

22-23 maj

Örgryte IS – Trelleborgs FF

Örebro SK – Utsiktens BK

Helsingborgs IF – Skövde AIK

IK Brage – Degerfors IF

Östers IF – Landskrona BoIS

Östersunds FK – Gefle IF

GIF Sundsvall – Sandvikens IF

Varbergs BoIS – IK Oddevold

Omgång 10:

25-28 maj

Helsingborgs IF – Landskrona BoIS

Gefle IF – Örebro SK

Skövde AIK – Östers IF

Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

Utsiktens BK – IK Brage

Sandvikens IF – Örgryte IS

IK Oddevold – Östersunds FK

Degerfors IF – Varbergs BoIS

Omgång 11:

1-2 juni

Örgryte IS – Gefle IF

Landskrona BoIS – Trelleborgs FF

Örebro SK – IK Oddevold

IK Brage – Östers IF

Östersunds FK – Sandvikens IF

GIF Sundsvall – Helsingborgs IF

Degerfors IF – Utsiktens BK

Varbergs BoIS – Skövde AIK

Omgång 12:

15-18 juni

Örgryte IS – GIF Sundsvall

Helsingborgs IF – Örebro SK

Gefle IF – Landskrona BoIS

Skövde AIK – Degerfors IF

Trelleborgs FF – IK Brage

Utsiktens BK – Varbergs BoIS

Östers IF – Östersunds FK

Sandvikens IF – IK Oddevold

Omgång 13:

22-25 juni

Landskrona BoIS – Örgryte IS

Örebro SK – Trelleborgs FF

IK Brage – GIF Sundsvall

Skövde AIK – Sandvikens IF

Östers IF – Helsingborgs IF

Östersunds FK – Utsiktens BK

IK Oddevold – Degerfors IF

Varbergs BoIS – Gefle IF

Omgång 14:

29 juni – 2 juli

Örgryte IS – Skövde AIK

Landskrona BoIS – Östersunds FK

Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

IK Brage – Gefle IF

Trelleborgs FF – Östers IF

Utsiktens BK – IK Oddevold

GIF Sundsvall – Örebro SK

Degerfors IF – Sandvikens IF

Omgång 15:

20-23 juli

Örebro SK – Örgryte IS

Gefle IF – Trelleborgs FF

Skövde AIK – IK Brage

Östers IF – GIF Sundsvall

Östersunds FK – Degerfors IF

Sandvikens IF – Utsiktens BK

IK Oddevold – Helsingborgs IF

Varbergs BoIS – Landskrona BoIS

Omgång 16:

27-30 juli

Örgryte IS – IK Oddevold

Landskrona BoIS – Gefle IF

Helsingborgs IF – Östers IF

IK Brage – Örebro SK

Utsiktens BK – Sandvikens IF

Östersunds FK – Varbergs BoIS

GIF Sundsvall – Trelleborgs FF

Degerfors IF – Skövde AIK

Omgång 17:

3-6 augusti

Örebro SK – Östersunds FK

Skövde AIK – Örgryte IS

Trelleborgs FF – Landskrona BoIS

Östers IF – IK Brage

GIF Sundsvall – Utsiktens BK

Sandvikens IF – Gefle IF

Degerfors IF – IK Oddevold

Varbergs BoIS – Helsingborgs IF

Omgång 18:

10-13 augusti

Örgryte IS – Örebro SK

Landskrona BoIS – GIF Sundsvall

Helsingborgs IF – Degerfors IF

Gefle IF – Varbergs BoIS

IK Brage – Skövde AIK

Utsiktens BK – Trelleborgs FF

Östersunds FK – Östers IF

IK Oddevold – Sandvikens IF

Omgång 19:

17-19 augusti

Örebro SK – Gefle IF

Skövde AIK – Helsingborgs IF

Trelleborgs FF – Östersunds FK

Östers IF – Örgryte IS

Sandvikens IF – Landskrona BoIS

IK Oddevold – Utsiktens BK

Degerfors IF – IK Brage

Varbergs BoIS – GIF Sundsvall

Omgång 20:

24-27 augusti

Örgryte IS – Degerfors IF

Landskrona BoIS – Varbergs BoIS

Gefle IF – Östers IF

IK Brage – Helsingborgs IF

Utsiktens BK – Örebro SK

Östersunds FK – Skövde AIK

GIF Sundsvall – IK Oddevold

Sandvikens IF – Trelleborgs FF

Omgång 21:

31 augusti – 1 september

Örebro SK – GIF Sundsvall

Helsingborgs IF – Trelleborgs FF

IK Brage – Örgryte IS

Skövde AIK – Gefle IF

Östers IF – Sandvikens IF

IK Oddevold – Landskrona BoIS

Degerfors IF – Östersunds FK

Varbergs BoIS – Utsiktens BK

Omgång 22:

14-16 september

Landskrona BoIS – Östers IF

Gefle IF – Örgryte IS

Trelleborgs FF – Örebro SK

Utsiktens BK – Degerfors IF

Östersunds FK – Helsingborgs IF

GIF Sundsvall – IK Brage

Sandvikens IF – Skövde AIK

IK Oddevold – Varbergs BoIS

Omgång 23:

18-19 september

Örgryte IS – Landskrona BoIS

Örebro SK – Sandvikens IF

Helsingborgs IF – IK Oddevold

IK Brage – Utsiktens BK

Skövde AIK – Varbergs BoIS

Östers IF – Trelleborgs FF

Östersunds FK – GIF Sundsvall

Degerfors IF – Gefle IF

Omgång 24:

21-24 september

Landskrona BoIS – Helsingborgs IF

Gefle IF – Östersunds FK

Trelleborgs FF – Skövde AIK

Utsiktens BK – Örgryte IS

GIF Sundsvall – Östers IF

Sandvikens IF – Degerfors IF

IK Oddevold – Örebro SK

Varbergs BoIS – IK Brage

Omgång 25:

28 september – 1 oktober

Örgryte IS – Varbergs BoIS

Örebro SK – Landskrona BoIS

Helsingborgs IF – Gefle IF

IK Brage – Sandvikens IF

Skövde AIK – GIF Sundsvall

Östers IF – Utsiktens BK

Östersunds FK – IK Oddevold

Degerfors IF – Trelleborgs FF

Omgång 26:

5-6 oktober

Landskrona BoIS – Skövde AIK

Gefle IF – IK Brage

Trelleborgs FF – Örgryte IS

Utsiktens BK – Helsingborgs IF

GIF Sundsvall – Degerfors IF

Sandvikens IF – Östersunds FK

IK Oddevold – Östers IF

Varbergs BoIS – Örebro SK

Omgång 27:

19-22 oktober

Örgryte IS – Sandvikens IF

Helsingborgs IF – GIF Sundsvall

Gefle IF – IK Oddevold

IK Brage – Trelleborgs FF

Skövde AIK – Utsiktens BK

Östers IF – Varbergs BoIS

Östersunds FK – Landskrona BoIS

Degerfors IF – Örebro SK

Omgång 28:

26-29 oktober

Landskrona BoIS – IK Brage

Örebro SK – Östers IF

Trelleborgs FF – Gefle IF

Utsiktens BK – Östersunds FK

GIF Sundsvall – Örgryte IS

Sandvikens IF – Helsingborgs IF

IK Oddevold – Skövde AIK

Varberg BoIS – Degerfors IF

Omgång 29:

2-4 november

Örgryte IS – Östersunds FK

Landskrona BoIS – Degerfors IF

Örebro SK – Helsingborgs IF

Gefle IF – Utsiktens BK

IK Brage – IK Oddevold

Trelleborgs FF – Varbergs BoIS

Östers IF – Skövde AIK

Sandvikens IF – GIF Sundsvall

Omgång 30:

9 november

Helsingborgs IF – Örgryte IS

Skövde AIK – Örebro SK

Utsiktens BK – Landskrona BoIS

Östersunds FK – IK Brage

GIF Sundsvall – Gefle IF

IK Oddevold – Trelleborgs FF

Degerfors IF – Östers IF

Varbergs BoIS – Sandvikens IF

