Örebro SK förstärker truppen. Klubben meddelar nu att man plockar i den 22-årige mittbacken Erik McCue, som senast tillhörde El Paso Locomotive.

Örebro SK blandade och gav under den gångna säsongen, men superettan-kontraktet räddades till slut och just nu pågår arbetet med truppbygget inför 2024 för fullt.

Klubben meddelar nu, denna torsdag, att man gjort klart med ett nytt namn, nämligen Erik McCue.

Den svensk-amerikanske mittbacken representerade i år El Paso Locomotive, men sedan den första december har han varit klubblös.

– Vi är glada att ha lyckats knyta Erik till ÖSK. Han är en fysiskt stark mittback med bra längd och huvudspel. Han är snabb och bra på att försvara defensiv box. Vi har följt honom under hösten där han spelat samtliga matcher för El Paso och varit en ledare på planen. Vi är övertygade om att Erik kommer att passa bra in i vår miljö och vi kommer att kunna utveckla honom här hos oss, säger Christian Järdler via ÖSK:s hemsida.

Den unge försvararen har skrivit på ett flerårskontrakt med ÖSK.

