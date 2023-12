ANNONS

Viktor Gyökeres är glödhet på transfermarknad.

Nu uppger Evening Standard att Chelsea har hört sig för om svenske stjärnan.

I somras kom Viktor Gyökeres till portugisiska Sporting Lissabon. Snabbt fick han igång målskyttet och har inte slutat göra mål sedan dess.

Det har fått flera storklubbar att följa svensken allt närmare. Bland annat Chelsea FC har visat intresse, enligt uppgifter.

Nu kommer dock nya uppgifter från Evening Standard. London-klubben ska ha tagit en första kontakt angående Gyökeres och ett eventuellt köp av svenske stjärnan.

Men för att han ska lämna krävs det att en köpande klubb aktiverar utköpsklausulen på omkring 1,1 miljarder kronor.

Under fredagen har det däremot kommit uppgifter om att en pakt slutits mellan anfallaren och Sporting. Den går ut på att Gyökeres lovat att stanna säsongen ut, oavsett vilket bud som kommer in under vintern.

Svensken har nu gjort 17 mål och åtta assist på 20 tävlingsmatcher sedan flytten till Sporting.

TV: