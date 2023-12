ANNONS

BK Häckens Momodou Sonko lämnar återbud till januariturnén.

Istället ersätter Djurgårdens Oskar Fallenius yttern.

– Oskar var en av spelarna som hamnade just utanför truppen i december, säger ansvarig förbundskapten Daniel Bäckström till Svenska Fotbollförbundets hemsida.

Det svenska herrlandslaget reser till Cypern för januariturnén 2023 och har så länge en match inplanerad mot Estland. Lägret går av stapeln mellan 3-13 januari

Inför turnén har Sverige nu fått ytterligare ett återbud.

Momodou Sonko har drabbats av en lättare känning och inte kan medverka på lägret.

– I det här tidiga skedet av säsongen är det viktigt att spelarna som åker är hundra procent och efter dialog med Häcken har vi landat i att det är bättre för Momo att starta upp försäsongen på hemmaplan, säger turnéns förbundskapten Daniel Bäckström till SvFF:s hemsida.

Istället kallas Oskar Fallenius från Djurgårdens IF in som ersättare

– Oskar växte under säsongen och avslutade starkt som startspelare och poänggörare i Djurgården. Han var en av spelarna som hamnade just utanför truppen då den togs ut tidigare i december så jag är glad över att nu kunna räkna in honom, säger Bäckström.

