Områdena Gais måsta ta på största allvar inför 2024

Gais gör allsvensk comeback - frågan är bara hur man ska räcka till?

Så kan Gais bli ett orosmoment för IFK Göteborg och BK Häcken. Viktigaste punkterna ringas här in.

Gais har varit aktiva på transfermarknaden efter uppflyttningen till allsvenskan.

Flera spelare har förlängt däribland trotjänarna Mervan Celik, August Wängberg och Jonas Lindberg. Dessutom har klubben plockat in flera spännande nyförvärv och förre backen Niklas Andersen har hittat in på klubbens kontor.

Vad mer behöver klubben göra för att stanna kvar i den högsta serien och på sikt bygga upp föreningen till att hålla hög allsvensk klass?

FotbollDirekt redogör nedan några punkter som klubben behöver.

En målskytt

Kommentar: Denna allsvenska nykomling har tydligt sökt efter en utpräglad målskytt sedan Julius Lindberg blev klar för BK Häcken.

Edin Becirovic har plockats in från IFK Värnamo, men klubben vill ändå likväl fylla på med extra kraft längst fram i ledet. Uppgifter gällande både Utsiktens Lucas Hedlund och forne gaisaren Jesper Westermark har ryktats till klubben. En sak som är säker är att makrillarna behöver få in en anfallare som kan göra mål för att fylla Lindbergs målkvot. Vare sig man gör det med en ny anfallare eller med flera återstår att se för föreningen.

En stabil ytterback

Kommentar: Gais har även utlyst att man är ute efter en ny ytterback. Niklas Andersen tackade ju för sig. Därmed finns en lucka att fylla för den sportsliga ledningen.

August Wängberg har förlängt och ska in och göra sin första säsong på allsvensk nivå. Dessutom plockades nyligen Robin Wendin Thomasson från Eskilsminne i Ettan Södra. Det är också den högsta nivån ytterbacken s

pelat på hittills. Lägg där till att ett av de mer överraskande nyförvärven från förra året i föreningen, Egzon Binaku gick skadad under en del av säsongen 2023. Med detta sagt bör GAIS se över kanterna längst bak och kanske få in lite mer rutin från spel på högre nivå.

Få in allsvensk rutin

Kommentar: Just nu sitter man med en harmonisk och väloljad trupp, dock behöver de allra flesta klubbar få in allsvensk rutin när man tar steget upp. Gais behöver helt enkelt få in mer.

Kanske den forne gaisaren Harun Ibrahim ? Mittfältaren, som kan spela på fler positioner, något han tidigare visat - har med sig allsvensk rutin från sin tid i Sirius.

Andra namn som skulle kunna kan kolla med som har koppling till staden är Tobias Sana som nyss lämnat BK Häcken. Han kan fylla kvoten av en spelare med allsvensk rutin för föreningen. Dessutom finns en del spelare som klubben borde ha koll på i form av Elliot Käck och Joel Nilsson.

Utveckla sportkontoret och den sportsliga ledningen

Kommentar: Med en uppflyttning till den högsta serien kommer även det in mer pengar till klubben. Förutom nyförvärv som kan göra skillnad på plan gäller det även att bygga en stark och långsiktigt förening på flera plan. En punkt för Gais är därmed att förstärka i personal runt klubben.

Det har man också gjort där Erik Bergkvist återigen är tillbaka i föreningen, den här gången i en roll som säkerhetschef. Dessutom gjorde man i december organisationsförändringar i klubben när Povel Fagerström tog över som klubbchef, medan Magnus Sköldmark blev teknisk direktör med ett helhetsansvar för den sportliga verksamheten.

Den vägen måste Gais fortsatt vandra och se till att plocka in kunnig personal för att sedan sätta på rätt plats i föreningen. En viktig punkt för att bygga framtidstro och framgång.

