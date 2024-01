SILLY SEASON – Värnamo: ”Allt svårare kring Ademi”

ANNONS

IFK Värnamos strategi punkt för punkt inför januarifönstret.

Den 8 januari öppnar det svenska transferfönstret och redan har flera spännande allsvenska affärer gjorts.

Där till finns mängder av spännande rykten som Lucas Bergvall som fortsatt ryktas till FC Barcelona. Enligt katalanska uppgifter vill Djurgården ha 15 miljoner, vilket motsvarar 167 miljoner kronor, enligt spanska Sport.

Därutöver har IK Sirius Wessam Abou Ali varit ett hett namn och uppges vara nära en flytt till egyptiska Al-Ahly.

Det är kort sagt ett upptrissat läge som råder – trots att detta fönster ännu inte ens har öppnat.

Värnamos sportchef Enes Ahmetovic inför mötet i allsvenskan mellan Halmstad och Värnamo den 15 juli 2023 i Halmstad. FOTO: Bildbyrån.

I väntans tider inleder nu FotbollDirekt.se en artikelserie där respektive allsvensk klubbs sportsligt ansvarige får uttala sig kring förväntningar inför det som stundar.

Först ut är IFK Värnamos Enes Ahmetovic. Han inleder med att berätta om förväntningarna inför transferfönstret.

– Förväntningarna är att vi ska fullfölja det vi har satt som grund, någonstans som vår identitet, som vi ska göra starkare över tid.

– Förväntningarna är att när hela den här perioden är över så ska vi känna oss trygga i att vi redan nu har ett bra lag, men att vi förhoppningsvis är än vassare längre fram.

Vilka spelartyper tittar ni närmare på att eventuellt ta in?

– För att vara lite politisk, så är det en position som där vi vet att vi kommer behöva göra en förstärkning på. I övrigt så känner vi trygga med det som vi gör.

– Men sedan så tittar man ju alltid på saker som kan göra laget bättre. Det kan vara på någon eller några positioner där vi behöver bredda. Det har inte så mycket med att vi inte har kvalitet på någon specifik position, utan jag tycker att vi har en bra trupp i Värnamo-mått mätt.

– Men såklart är det alltid intressant att kunna få in spelare med X-faktorer som kan göra oss starkare, men då inte kopplat till någon specifik position. Utan kopplat till att någon eventuellt kan göra oss bättre, utifrån våra resurser.

Värnamo firar ett mål av Albion Ademi mot Elfsborg den 2 september 2023 i Värnamo. FOTO: Bildbyrån

Vad är det för X-faktor mer konkret ni eftersöker?

– Det kan vara utifrån om vi säljer någon. Säg att vi säljer en ytterforward så behöver vi någon till den positionen som slår sin gubbe. Det är en X-faktor, utifrån den specifika positionen då.

Vilka är mest i farozonen för att lämna?

– Mest i farozonen…?

– Lämnar någon så är det för att alla parter är överens om en affär. Men det har ju varit ett stort intresse kring många spelare, bland annat Albion Ademi.

Så det är en position som ni tittar på mer specifikt?

– Skulle han lämna så tror jag att vi har den spelaren i truppen. Men det kan såklart vara en sådan spelare, säger Ahmetovic med ett skratt.

– Där har vi faktiskt över några fönster nu byggt en trupp som är bred och spelare finns redo att axla en större roll om vi skulle tappa en spelare.

– Av den anledningen så brinner det inte i knutarna vid ett spelartapp. Då kommer vi titta närmare på och utvärdera hur vi ska göra i ett sådant läge.

Han fortsätter:

– Exempelvis om vi tappar Ademi så har vi förra sommaren tagit in spelare för att kunna täcka upp på olika sätt. I det fallet så har vi som exempel Kenan Bilalovic som skulle kunna kliva in där.

– Vi tog även in “Calle” [Carl] Johansson i somras som vi bedömer vara redo att kunna ta större plats i år.

Värnamos Victor Eriksson och AIK:s Erick Otieno under årets sista allsvenska match, mellan AIK och Värnamo den 12 november 2023 i Stockholm. FOTO: Bildbyrån.

Är er budget för nyförvärv större eller mindre än i fjol?

– Den är precis som i fjol skulle jag vilja påstå. Den är i Värnamo-mått tillräcklig för att vi ska kunna bygga vidare på de fina resultat vi har uppnått.

Vilken utländsk marknad är mest spännande för er?

– Vi tittar ganska brett. Men de mest intressanta är de nordiska marknaderna. Utöver det tittar vi i synnerhet på den afrikanska och brasilianska, om jag ska vara specifik.

Är det olika typer av spelare som ni tittar på specifikt per marknad?

– För att göra det väldigt enkelt så har vi skapat en ram utifrån en fotbollsidentitet. Ihop med tränaren så slår vi fast för vilka egenskaper som behövs på varje position. Då vet vi att om Wenderson lämnar som exempel, så har vi tagit fram en ram för hur en spelare ska komma till oss och växa under ett år och sedan stå redo nästa år.

– Så vi har profileringar utifrån varje respektive position.

Värnamos brasse Wenderson i duell mot IFK Göteborgs Arbnor Mucolli under hösten i allsvenskan. FOTO: Bildbyrån.

***

Klara namn in vintern 2023/2024:

Albion Ademi, vänsterytter – köps loss permanent från Djurgården

Viktor Andersson, målvakt – köps loss från Malmö FF

Bernardo Vilar, mittback – tillbaka från lån

Hampus Gustafsson, målvakt – tillbaka från lån

***

Klara namn ut:

Kim Hellberg, tränare – till Hammarby IF

Victor Eriksson, mittback – kontrakt har gått ut

Filipp Voytekhovich – kontrakt har gått ut

Nils Wallenberg, central mittfältare – kontrakt har gått ut

Charlie Vindehall – kontrakt har gått ut

Pontus Kindberg – kontrakt har gått ut

