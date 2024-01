ANNONS

Halmstads BK sägs komma närmare en ny värvning. Enligt isländska uppgifter är Birnir Snaer Ingason nära en flytt till HBK.

Journalisten Orri Rafn Sigurdarson rapporterar om att HBK kan vara på väg att ta in den isländske yttern Birnir Snaer Ingason.

Vidare skriver han att Ingason inom de kommande dagarna sägs kunna skriva på ett kontrakt med den allsvenska klubben.

Ingason har under de senaste åren spelat i de isländska klubbarna Vikingur, HK Kopavogs, Valur och Fjölnir.

Halmstad har tidigare plockat in Vinicius Nogueira de Oliveira och tagit in målvakterna Tim Rönning och Tim Erlandsson under januarifönstret.