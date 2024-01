ANNONS

AVSLÖJAR: Nya priset för AIK.



AIK har tidigare stoppat Erick Otieno med ett högt satt pris. Nu har man om nytt gått ut med hårda krav genom sportchef Thomas Berntsen.

TV:



Dagens fråga presenteras av bet365

AIK ser ut att sälja Erick Otieno.Sportbladet jag avslöjat att polska Rakow ser ut att ta kenyanen.FotbollDirekt har under hösten rapporterat om det höga pris (20 miljoner) som AIK krävde för att sälja Erick Otieno. Det var ett faktum som bland annat satte stopp för en övergång till Spanien.I förmiddags så kom Sportbladet med uppgifter om Polen och tabellfyran Rakow som är polska mästare.När nu slutförhandlingar pågår så står det klart att priset trots allt kommer att bli relativt bra, i synnerhet sett till Otienos ganska höga ålder (27 år) - men även det faktum att han är inne på slutåret av sitt kontrakt.Slutsumman väntas, enligt mina källor, hamna på 12,5 miljoner kronor.Enligt uppgifterna så står dock inte AIK och faller med att detta går i lås. Skulle något gå fel så finns även en belgisk klubb med i bilden och ska kunna lägga en liknande summa som polackerna och AIK ser ut att vara överens om.När nu Otieno lämnar efter så många år lämnar så ser AIK ut att sätta in Axel Björnström istället, någonting sportchef Thomas Berntsen tidigare har konstaterat för Sportbladet.Den kenyanske ytterbacken var bara 23 år när han kom från Vasalund under 2019.Solna- klubben ska nu ha 30 procent av övergångssumman - någonting FD tidigare i år avslöjade.