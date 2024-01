ANNONS

Amadeus Sögaard väntas lämna IF Brommapojkarna efter att hans kontrakt gått ut. Nu uttalar sig BP:s sportchef Philip Berglund om situationen.

Amadeus Sögaards kontrakt med BP har löpt ut och spelaren har tidigare kopplats ihop med flera andra allsvenska klubbar. Nu uttalar sig klubbens sportchef om situationen.

– Han har väl vissa andra anbud som han överväger just nu. Det tycker jag att han någonstans är värd med tanke på att han är en lite av en "late bloomer" som kämpat väldigt hårt för att få de anbud som han har i dag. Sedan får vi se vad framtiden utvisar, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

Berglund vill inte heller utesluta att det blir en fortsättning för Sögaard i BP.

– Jag utesluter aldrig något i den här branschen. Vi får se, säger han till sajten.

Den 25-årige mittbacken gjorde 28 allsvenska framträdanden för IF Brommapojkarna under fjolårssäsongen och var även kapten för laget under föregående säsong.

