Bernardo Vilars låneavtal med Helsingborgs IF har löpt ut. Nu återvänder mittbacken till IFK Värnamo.

– Jag hoppas att klubben snart återvänder där den hör hemma, säger han till klubbens hemsida.

Helsingborgs IF hämtad in Vilar under sommaren på ett lån. Nu återvänder spelaren till sin forna klubb igen.

– Att spela för HIF har definitivt varit något speciellt. Trots den korta tiden har jag fått en relation till klubben, staden och framför allt supportrarna. Att spela på Olympia är något jag kommer bära med mig fina minnen ifrån. Jag hoppas att klubben snart återvänder där den hör hemma, säger backen i ett uttalande på klubbens hemsida.

Även Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i klubben uttalar sig.

– Bernardo gjorde det väldigt bra under hösten och lämnade under sin korta tid här stort avtryck både på och utanför planen. Vi är glada över att han var hos oss i höstas och önskar lycka till i IFK Värnamo, säger han i uttalandet på hemsidan.

Bernardo Vilar gjorde tio matcher i den näst högsta serien för Helsingborg.

