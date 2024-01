Allsvenskan 100 år - äldsta spelarna någonsin

ANNONS

Denna helg så fyller allsvenskan 100 år.

100 år av flera storspelare, stjärnor och mycket mycket mer.

100 år för en serie är onekligen mycket och under dessa år har vi fått se en väldans massa olika spelare spela, unga som gamla.

I och med att allsvenskan nu blir “gammal”, så har FotbollDirekt.se valt att titta närmare på de 20 äldsta spelarna genom tiderna i allsvenskan.

Här kommer de i ordningen äldst till yngst.

***

Rolf Nilsson

Aktiva år: 1953-1979

Representerade klubbar: Landskrona BoIS, Helsingborgs IF, Wormo

Ålder vid sista matchen: 46 år gammal

***

Gunnar Gren

Aktiva år: 1937-1976

Representerade klubbar: Gårda BK, IFK Göteborg, AC Milan, AC Fiorentina, Genoa CFC, Örgryte IS, Gais, IK Oddevold

Ålder vid sista matchen: 43 år gammal

***

Bengt Andersson

Aktiva år: 1984-2016

Representerade klubbar: Gais, IK Brage, Örgryte IS, Tenerife, IFK Göteborg, Tölö IF, Fredrikstads FK, Moss FK, Önnereds IK, Kristbergs IF, Åsa IF, Älvängens IK, Pålsboda GoIF, Särö IK

Ålder vid sista matchen: 43 år gammal

***

Stojan Lukic

Aktiva år: 1998-2023

Representerade klubbar: IF Leikin, IS Halmia, Högaborgs BK, Landskrona BoIS, Assyriska FF, Falkenbergs FF, Halmstads BK, Örgryte IS, Varbergs BoIS

Ålder vid sista matchen: 43 år gammal

***

Roland Nilsson

Aktiva år: 1981-2006

Representerade klubbar: Helsingborgs IF, IFK Göteborg, Sheffield Wednesday, Coventry City, Gais

Ålder vid sista matchen: 42 år gammal

***

Daniel Andersson

Aktiva år: 1994-2018

Representerade klubbar: Kalmar FF, Trelleborgs FF, AIK, Hibernian, Helsingborgs IF, Ängelholms FF

Ålder vid sista matchen: 42 år gammal

***

Kristian Bergström

Aktiva år: 1992-2015

Representerade klubbar: Åtvidabergs FF, IFK Norrköping, Malmö FF

Ålder vid sista matchen: 41 år gammal

***

Patrik “Bagarn” Rosengren

Aktiva år: 1990-2012

Representerade klubbar: Mjällby AIF, Kalmar FF

Ålder vid sista matchen: 41 år gammal

***

Andreas Johansson

Aktiva år: 2002-

Representerade klubbar: Halmstads BK, Vfl Bochum, IFK Norrköping

Ålder vid sista matchen: Fortfarande aktiv (41 år gammal)

***

Björn Nordqvist

Aktiva år: 1961-1988

Representerade klubbar: IFK Norrköping, PSV Eindhoven, IFK Göteborg, Minnesota Kicks, Örgryte IS, Landskrona BoIS, Hovås IF

Ålder vid sista matchen: 40 år gammal

***

Gösta Löfgren

Aktiva år: 1951-1964

Representerade klubbar: IFK Eskilstuna, Motala AIF, IFK Norrköping

Ålder vid sista matchen: 40 år gammal

***

Magnus Källander

Aktiva år: 1988-2010

Representerade klubbar: Västra Frölunda IF, Örgryte IS, Aris Thessaloniki, Iraklis Thessaloniki, Stenungssunds IF

Ålder vid sista matchen: 40 år gammal

***

Mattias Asper

Aktiva år: 1993-2015

Representerade klubbar: Mjällby AIF, AIK, Real Sociedad, Besiktas, Malmö FF, Viking FK, IF Brommapojkarna

Ålder vid sista matchen: 40 år gammal

***

Ronnie Hellström

Aktiva år: 1966-1988

Representerade klubbar: Hammarby IF, Kaiserslautern, GIF Sundsvall

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Anders Karlsson

Aktiva år: 1984-2002

Representerade klubbar: Örebro SK

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Mattias Hugosson

Aktiva år: 1997-2018

Representerade klubbar: Forsbacka IK, Gefle IF, IFK Göteborg

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Daniel Tjernström

Aktiva år: 1990-2013

Representerade klubbar: KB Karlskoga, Degerfors IF, Örebro SK, AIK

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Joakim Wulff

Aktiva år: 1998-2018

Representerade klubbar: Laholms IK, Falkenbergs FF, IF Elfsborg, Östers IF, Varbergs BoIS, IK Sirius, IFK Värnamo

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Anders Svensson

Aktiva år: 1995-2015

Representerade klubbar: IF Elfsborg, Southampton

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

Henrik Gustavsson

Aktiva år: 1997-2019

Representerade klubbar: Åtvidabergs FF, Horn-Hycklinge IF

Ålder vid sista matchen: 39 år gammal

***

En hel del gamla rävar har med andra ord spelat allsvensk fotboll genom åren.

Faktumet är faktiskt fyra nya namn kan ta plats på denna lista. Samtliga av Niklas Moisander, Haris Radetinac, Oscar Wendt och Romario fyller nämligen 39 under 2024 och blir det allsvenskt spel efter årets födelsedag så kvalar de in som några av allsvenskans äldsta någonsin.

FOTNOT: All statistik är hämtad från Transfermarkt, SvFF:s hemsida och Bolletin.se.

