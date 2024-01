Officiellt: Östers IF förlänger med duo

ANNONS

Nu är det klart att Ivan Kričak och Vladimir Rodić förlänger med Östers IF. Det meddelar klubben via sina sociala medier under söndagen.

Ivan Kričak, 27, och Vladimir Rodić, 30, satt båda på utgående kontrakt med Östers IF. Nu står det klart att duon stannar i klubben.

Under söndagen meddelade ÖIF att både Kričak och Rodić har förlängt sina avtal med klubben. Kontraktslängd är ännu inte pressenterade.

Vladimir Rodić anslöt till klubben från Hammarby inför säsongen 2022. Han spelade 25 matcher för Östers IF i Superettan 2023, och gjorde fem mål och nio assist.

Ivan Kričak värvades från Mjällby AIF under sommaren 2023. Backen gjorde nio framträdanden i Superettan 2023, och ett mål.

Östers IF slutade på en fjärdeplats i Superettan, och missade kval till Allsvenskan med en poäng.

