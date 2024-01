ANNONS

FotbollDirekt.se kunde häromveckan avslöja att Srdjan Tufegdzic var så gott som klar för Skövde AIK.

Nu idag så har han presenterats av superettan-klubben.

Det var i november som det stod klart att Srdjan Tufegdzic inte blir kvar i Östers IF.

Häromveckan så kunde FotbollDirekt.se avslöja att han är så gott som klar för Skövde AIK och nu står det klart att han tar över efter Tobias Linderoth.

– Tufa kommer till oss och det känns väldigt bra, vi får in en välmeriterad tränare som killarna kommer att kunna utvecklas under, säger sportchefen Per Åstemo via klubbens hemsida.

– Han har en tydlig fotbollsidé som vi tror passar väl in i föreningen och det skall verkligen bli spännande att se hur vi kan forma Skövde AIK tillsammans, fortsätter han.

Tufegdzic har skrivit på ett tvåårskontrakt med Skövde.

