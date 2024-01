ANNONS

Östers IF:s lagkapten Månz Berg väljer att tacka för sig.

34-åringen meddelar nu att han lägger skorna på hyllan.

Månz Berg har över 250 matcher i Östers IF, men några fler blir det inte.

Smålandsklubben meddelar nu under tisdagen att den 34-årige lagkaptenen lägger skorna på hyllan.

– Beslutet att lägga av är något som har vuxit fram under förra säsongen. Till stor del har det att göra med mina hälsenor och fötter som inte orkar med belastningen som elitfotboll kräver. Att fått göra det jag älskar i Östers IF i mer eller mindre hela mitt liv är något jag är väldigt tacksam, glad och stolt över. Framförallt är jag tacksam för alla fantastiska människor jag har haft möjligheten att lära känna under alla dessa år. Ingen nämnd, ingen glömd, säger han i ett uttalande via hemsidan.

Berg kommer att hyllas och tackas av i samband med seriepremiären hemma mot Degerfors.

