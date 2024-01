EXKLUSIVT på FD: Gianluca Di Marzio om Gyökeres: “En klubb som Lazio skulle kunna vara nästa adress”

ANNONS

FotbollDirekt har träffat den välrenommerade transferjournalisten Gianluca Di Marzio för ett samtal om den heta Silly-marknaden och de svenska stjärnorna som det just nu pratas om.

Ett av de namn som lyfts fram i diskussionen om framstående svenska spelare och deras kommande adress är Viktor Gyökeres.

Gyökeres är för närvarande ett av Sveriges hetaste namn ute i Europa. I detta transferfönster har bland annat Premier League-klubbarna Arsenal och Newcastle visat intresse, men även tyska Borussia Dortmund och italienska Milan. Frågan som många ställer sig är var svenskan kommer att spendera sin närmaste framtid, efter tiden i Lissabon, och vad prislappen på en spelare av hans kaliber skulle landa på?Gianluca Di Marzio är tillsammans med landsmannen Fabrizio Romano den profil som levererar internationella Silly-nyheter på löpande band. Hans avslöjanden refereras nästintill dagligen inom även Sven media och med nästan 2 miljoner följare på X har han blivit en maktfaktor inom transferjournalistiken, inte bara under tiden som sommarens och vinterns transferfönster står öppna.I ett exklusivt samtal med FotbollDirekt kommenterar Di Marzio några svenska spelare och deras potentiella blivande adresser. Först ut är Viktor Gyökeres.Ett naturligt nästa steg i svenskens karriär, anser Di Marzio, att den italienska fotbollsmiljön skulle vara.

– Italien och svenskar matchar ganska väl och när det kommer till att utveckla spelare så är Italien och Serie A ett bra steg i karriären. Han skulle passa utmärkt för klubbar som Lazio, Napoli, Fiorentina eller Atalanta. Dessa klubbar är kända för att vara utmärkta platser för att utveckla spelare av hans kaliber.

Svensken hade passat bra in i Italien enligt transfergurun

Även om Italien och Serie A fortfarande räknas till en av Europas top fem ligor, så menar Di Marzio att ligan inte lägre har samma möjligheter att locka till sig de riktigt profilerade spelarna som framförallt har siktet inställt på Premier League.

– Och för spelare som Gyökeres, fungerar Italien just nu som en mellanlandning till Premier League, säger Di Marzio.

Övergången menar Di Marzio givetvis är helt beroende av vad klubbarna har att erbjuda ekonomiskt och de italienska storklubbarna ägandestrukturer och ekonomiska förutsättningar är i nuläget inte i position att ge det som spelarna vill ha. Di Marzio anser även att en spelare som Gyökeres inte heller bör byta klubb i vinterfönstret.

– För en spelare som Gyökeres skulle det vara klokare att genomgå en övergång under sommaren snarare än under vintern. Att påbörja ett nytt äventyr under sommaren skulle ge honom tid att anpassa sig till sin nya fotbollsmiljö. Dansken Gustav Isaksen är ett bra exempel på en spelare som behöver den här typen av tid för att acklimatisera sig. I Isaksens fall till att förstå Mauricio Sarri's sätt att spela fotboll och spelet generellt i Serie A, avslutar Di Marzio.