Pione Sisto ryktades i fjol till Malmö FF – men affären sprack.

Igår klev han fram som stor matchhjälte för Alanyaspor med drömträff.

Malmö FF försökte i mars i fjol värva in Pione Sisto från danska FC Midtjylland (Expressen). Affären sprack dock till slut och dansken skrev istället på för turkiska Alanyaspor.

I Turkiet har yttern hittills haft det svårt att ta en fast plats. Men frågan är om inte det vänder nu?

För under lördagen klev han fram med ett vinnande 2-1-mål på övertid mot Rizespor. Det var inte vilket mål som helst heller.

Efter en del flipperspel med bollen runt omkring Rizespors straffområde damp bollen ned precis vid straffområdeslinjen. Sisto klev då fram från vänster och avlossade en missil som sökte sig via ribban och in i mål.

Målet betyder att Alanyaspor tog sig upp på en 13:e.plats i turkiska högstaligan, efter 21 spelade matcher.

Sisto har nu spelat nio ligamatcher och 3 i cupen för Alanyaspor.

