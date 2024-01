ANNONS

Linus Hallenius är alltjämt klubblös.

Nu står det dock klart att den rutinerade anfallaren valt att nobba Gefle IF.

Linus Hallenius erbjöds inget nytt kontrakt av GIF Sundsvall och sedan årsskiftet så är den rutinerade anfallaren klubblös.

Under en tid så har Hallenius tränat med Gefle IF och seriekonkurrenten har visat intresse för att värva honom, men någon flytt till Gefle IF kommer det inte att bli för Hallenius.

– Det känns lite tråkigt, för fotbollsmässigt kändes det positivt. Jag har pratat med Micke (Mikael Bengtsson) och sagt till honom hur jag tänker och resonerar, Och jag har ändå landat i att det är svårt att göra något om man inte kan göra det helhjärtat. Det blev svårt att se hur jag skulle få det att gå ihop med familjepusslet, säger han till Gefle Dagblad.

– Så jag har tagit beslutet att det inte blir något. Jag ville komma med ett besked också så att Gefle får tid på sig att hitta ett annat alternativ, fortsätter 34-åringen.

Det är i dagsläget oklart ifall det ens blir någon ny klubb för Hallenius.

– Jag vet faktiskt inte, först måste jag tillåta mig själv att landa i allt. Sedan får vi se, säger han till Gefle Dagblad.

TV: