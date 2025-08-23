Oscar Krusnell har bytt Norge mot Sverige – och ett turbulent Haugesund mot IK Sirius.

Väl i Uppsala-klubben har den 26-årige vänsterbacken ännu inte förlorat en match – och stått för ett av årets snyggaste mål.

– Det är väldigt roligt att folk uppskattade målet och det är många gamla kompisar som har hört av sig, säger Krusnell till FotbollDirekt.

När FotbollDirekt ringer upp Sirius-förvärvet Oscar Krusnell befinner han sig mitt i en flytt till en lägenhet i Stockholm, som han och hans fru har sparat sedan Krusnell spelade i Brommapojkarna för snart tre år sedan.

Mellan tiden i den rödsvarta Stockholmsklubben och Sirius, som han skrev på för i slutet av juli, har 26-åringen tillbringat två och ett halvt år i Norge och högstaligaklubben Haugesund – som han väljer att summera med följande ord:

– Det var två och ett halvt väldigt bra år, måste jag ändå säga. Men det var trots det ganska stökigt i klubben med tränarbyten, nya sportchefer och lite sådant. Det första året för mig handlade lite om att komma in i klubben och i ligan, det är ändå lite annorlunda när man kommer från Sverige. Det gick ändå okej för laget också, till slut, säger Oscar Krusnell till FotbollDirekt och fortsätter:

– Förra året kände jag att det var mitt bästa år där. Jag kände att jag presterade bra, jag och min fru fick väldigt mycket vänner och vi trivdes väldigt bra i staden. I år blev det lite ändringar i klubben med sportchefen och vi blev av med några bra spelare, då gick det riktigt dåligt för hela klubben egentligen. Då kände jag också att jag inte kom upp i den nivån jag vill komma upp och prestera på. Därför kände både jag och klubben att det var rätt för mig att hitta någonting nytt under sommaren helt enkelt.

Med något turbulenta yttre omständigheter kan vardagen som fotbollspelare inte bli optimal. Det vittnar Krusnell själv om då hans lag fann sig i bottenskiktet av Eliteseriens tabell båda säsongerna han var där.

– Jo, det var väl så det var lite grann. Det kände jag också med Haugesund som klubb, att så fort det gick lite sämre med resultat och så blev det förändringar rätt snabbt. Det kände jag i sin tur inte ledde till så mycket kontinuitet. Sedan gav det resultat ibland och ibland gjorde det inte det. Förra året fick vi kvala neråt och lyckades lösa det på ett bra sätt men det är klart att det inte var några bra två och ett halvt år för klubben rent sportsligt.

Förklarar valet av Sirius: ”En klubb som jobbar långsiktigt”

Nu har alltså Oscar Krusnell bosatt sig i Stockholm och spelar för Uppsala-klubben IK Sirius. När det förre ungdomsproffset i England och Sunderland skrev på för ”Blåsvart” befann sig klubben i botten av den allsvenska tabellen. Det menar han själv inte påverkade hans val av Sirius.

– Nej, då kan jag komma tillbaka lite till det jag pratade om tidigare med Haugesund och kontinuitet. Jag har mer koll på svensk fotboll än norsk och jag vet att Sirius är en klubb som jobbar långsiktigt och med samma idéer oavsett hur resultaten går, vilket jag tror är bättre på lång sikt. Jag var inte direkt rädd över att Sirius hade torskat några matcher i rad utan jag vet sedan tidigare hur de vill spela fotboll och vad de har för strategi. Sedan känner jag också Andreas Engelmark och vet hur han vill spela fotboll och så vidare. Det (resultaten, reds anm) spelade inte så stor roll i mitt val utan det var andra grejer som gjorde att Sirius lockade.

Sedan Krusnell debuterade för Sirius har han spelat tre allsvenska matcher. I den senaste stack vänsterbacken ut rejält när han, mot sin gamla klubb, stod för en mycket läcker soloprestation som innebar 4-2 och en säkrad seger.

Oscar Krusnell står för ett otroligt solonummer när han dribblar hela vägen från egen planhalva fram till 4-2 till Sirius! 🔵⚫ 📲 Se Allsvenskan på HBO Max pic.twitter.com/9FfW3jVkOQ — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 17, 2025

Har du nåtts av några reaktioner efter målet?

– Ja, det är klart att det är många som har hört av sig. Det är väldigt roligt att folk uppskattade målet och det är många gamla kompisar som har hört av sig och tyckte att det var kul. Det viktigaste var väl att vi vann matchen, som var väldigt viktigt för oss i tabellen.

Ni står på två segrar och ett kryss sedan du anslöt till Sirius. Är det Oscar Krusnell-effekten?

– Eh, nej, säger Krusnell och skrattar.

– Det var lite det jag var inne på tidigare, att redan innan jag kom så tyckte jag att Sirius hade några bra prestationer i svåra matcher. Sedan har man haft lite otur eller några individuella misstag som har gjort att man inte har tagit fler poäng. Jag tror inte att det är en vänsterback som har gått in och ändrat hela laget. Däremot vill jag tro att jag bidrar med en del energi och erfarenhet av att vara i en sådan situation, eftersom jag ändå har spelat två säsonger i rad i ett lag som har kämpat i botten. Jag vill ändå tro att jag har bidragit med något, men det är inte bara på grund av mig som vi inte har förlorat de senaste tre matcherna.

Det måste väl ändå vara en ganska skön start för dig i Sirius?

– Ja, absolut. Den skulle jag ändå säga är över förväntan, säger han och fortsätter:

– Sedan summerar jag inte säsongen efter de här tre matcherna. Vi har en cupmatch på onsdag (som man vann med 5-0 mot Piteå) och sedan en match på söndag i allsvenskan. Det vore dumt att summera någonting nu, då det är många matcher och poäng kvar att spela om.

Oscar Krusnell har ännu inte förlorat en match i allsvenskan med Sirius. Foto: Bildbyrån.

Med ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028 väljer Oscar Krusnell att fokusera på sina ambitioner med laget, snarare än sina egna.

– Ja, vad har jag för ambitioner? Vi har ett väldigt ungt lag med några lite äldre, och jag får väl tyvärr räkna in mig själv där. Mina ambitioner är att vi ska ta steg som klubb och jag vet att Sirius har varit i allsvenskan ett tag men både jag och klubben vill ta steg. Vi vill, lite som Mjällby och Gais har gjort de senaste åren, ta oss närmare Europaplatserna. För min personliga del är det att bidra med bra prestationer, energi på träning och lite sådana klyschor.

Och kanske ett och annat solomål?

– Om jag kan få in ett sådant per säsong hade det varit fint. Men jag tar hellre tre tap-ins ett sånt.

Hur stor tro har ni på att ni spelar allsvenskt även nästa år?

– Vi tror att vi har kvaliteten för att lösa det till slut. Sedan vet vi att det inte finns några matcher i allsvenskan som är lätta att vinna. Det är hårt jobb som gäller varje träning och match men vi tror absolut, om vi lägger ner jobbet, att vi har nog med kvalitet för att ta nog med poäng för att överleva, avslutar Oscar Krusnell.