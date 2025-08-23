Tokmac Nguens jobbiga sits: ”Tråkigt, inte van vid det”

STOCKHOLM. Den stora fixstjärnan Tokmac Nguens tid i Djurgården kan snart vara över.

Kontraktet löper ut i vinter och saknaden efter familjen är stor.

För FD berättar norrmannen att fru och barn i år flyttat tillbaka till Norge till skillnad från fjolåret när de levde tillsammans med 32-åringen i den svenska huvudstaden.

– Det var bäst för barnen att det blev så här, men det är ju tråkigt, jag är van att ha familjen hos mig, säger Nguen.

Han kom som den stora frälsaren i fjol – och tackade direkt genom att göra två mål i den galna 3-3-upphämtningen i hemmapremiären mot BK Häcken.

När Djurgården i höstas slog den grekiska bjässen Panathinaikos var det Tokmac Nguen som överglänste Atenklubbens meriterade stjärnor från spel i VM och de stora ligorna.

I år har det mesta handlat om Nguens framtid som snart kan få en ny riktning. Ihop med Tobias Gulliksen och Keita Kosugi har Nguen varit den mest flyttryktade spelaren i denna blårandiga upplaga.

Kontraktet löper ut efter säsongen och vad FD erfar kommer Dif vid en försäljning i sommar av 32-åringen inte att leta ersättare, detta då Djurgården bara har till slutet av augusti på sig att köpa in spelare medan fönstret i Mellanöstern är öppet in i september.

För det är främst klubbar från Mellanöstern som är ute efter Nguen och när FD träffar norrmannen är han själv ovetandes kring sin framtid.

– Vi får se vad som händer. Så länge jag är i Djurgården kör jag på här och ger hundra procent. För mig handlar det inte om att rikta blickarna mot just en viss liga eller så utan helheten ska passa mig och familjen. Det finns ställen jag inte har någon lust att spela fotboll i, men det håller jag för mig själv.

Du känner ingen lust på grund av familjen?

– Både och, men känns det inte bra ska man inte dra dit. Men jag kommer inte säga land eller så.

Erkänner saknad: ”Bodde med mig alla år i Budapest”

Nguen har fru och två barn som går i skolan hemma i Norge. För efter debutsäsongen i Djurgården valde Nguens familj att flytta tillbaka till Drammen i Norge. Ett tufft men nödvändigt beslut, menar Dif-stjärnan.

– Vi bodde i Täby tillsammans, nu bor jag själv på Östermalm. Det var bäst för barnen att det blev så här, men det är ju tråkigt, jag är van att ha familjen hos mig. Under alla mina år i Ferencváros bodde familjen ihop med mig i Budapest. Det positiva nu är att det är så nära mellan Norge och Sverige, de är ofta och hälsar på i Stockholm och så fort jag har en dag ledig åker jag hem till familjen i Norge.

Just närheten till familjen gör att Nguen trots allt inte utesluter en fortsättning i Djurgården när kontraktet löper ut i vinter.

– Det är absolut inte uteslutet, nej. Jag trivs här, jag har det väldigt bra i Djurgården. Det är en bonus att det trots allt är nära till familjen i Norge och det finns många fördelar med att bo och jobba i Stockholm. Kulturen här påminner mycket om den där hemma.

Om vi återgår till Mellanöstern hade ju din lagkamrat Jacob Rinne med sig fru och barn under sina två år i Saudiarabien. Vid en flytt till Mellanöstern, tar du med dig familjen då?

– Det finns ställen man skulle vilja ta med familjen till, andra ställen där det är bättre att jag åker själv. Vi får se hur allt blir, vi får lösa det tillsammans. Klubben vet om en del saker, saker som inte funnits på bordet ännu. Men vi har en väldigt fin dialog, jag, Bosse (Andersson) och coach (Jani Honkavaara). Vi har bra samtal.