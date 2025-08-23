FD:s avslöjande bekräftat – kraftfulle svensken flyttar

Svensken Nikolaj Möller lämnar St Gallen i Schweiz.

Han är klar för skotska Dundee United.



Tidigare i veckan kunde FD avslöja att Nikolaj Möller var nära skotska Dundee United.



Nu är avslöjande bekräftat. Den 23-årige anfallaren har presenterats av Dundee United och har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2027 – med option på ytterligare ett år.



– Nikolaj har en fantastisk fysik som passar perfekt för det hårda spelet här. Han kombinerar längd, teknik och snabbhet på ett ovanligt sätt, vilket gör honom användbar både som targetspelare och djupledshot, säger Dundee Uniteds tränare Jim Goodwin.



Möller har utöver St Gallen tidigare varit i bland annat i Arsenals akademi och i norska Strömsgodset. På det sistnämnda stället kom han upp i fyra mål på i 20-talet matcher.