FD:s avslöjande bekräftat: Sundberg klar för IFK Haninge

Vincent Sundberg är klar för IFK Haninge.

Han ansluter från Landskrona Bois – som rev kontraktet med spelaren.



Det var i onsdags som Landskrona bekräftade att Vincent Sundberg lämnar klubben. Detta på grund av att spelaren dömts för både försök till utpressning och narkotikabrott.



Under fredagskvällen kunde FotbollDirekt avslöja att Sundberg gjort klar med en ny klubb, nämligen hans tidigare klubb IFK Haninge.



Nu är det bekräftat.



Sundberg har skrivit på för IFK Haninge, det meddelar klubben på sitt instagramkonto.



”Efter några år på andra håll är vår egen produkt Vincent Sundberg tillbaka i moderklubben IFK Haninge. Senast kommer han från spel i Landskrona BoIS, där han samlat på sig värdefull erfarenhet från elitfotbollen. Varmt välkommen hem, Vincent – nu kör vi”, skriver de på kontot.





Vincent Sundberg har tidigare representerat IFK Haninges ungdomsverksamhet och har även spelat för AIK:s akademi. I år har han gjort nio framträdanden i superettan. Totalt blev det 50 matcher i Landskrona Bois.

IFK Haninge ligger på en sjundeplats i division I efter 18 spelade matcher.



