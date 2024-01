ANNONS

Adam Larsson lämnar AFC Eskilstuna.

Karriären fortsätter utomlands för anfallaren som idag presenterats av IFK Mariehamn.

Adam Larsson återvände till AFC Eskilstuna i somras, men nu står det klart att han på nytt lämnar den svenska fotbollen för att flytta till Finland.

Anfallaren har nämligen skrivit på för IFK Mariehamn.

– Jag är väldigt nöjd att vi lyckas få in Adam Larsson, som har visat sig vara framgångsrik för Ekenäs IF i division 1, säger klubbens vd Jimmy Wargh via hemsidan och fortsätter:

– Han visade även i sin sejour i Ilves att han håller en mycket bra liganivå. Jag är riktigt glad att vi så här snabbt kunde hitta en ny anfallare, fortsätter han.

Under hösten ifjol noterades Larsson för två mål och tre assist på åtta matcher.

