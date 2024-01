SILLY SEASON - Brommapojkarna: ”Klart att vår budget ökar”

ANNONS

BP med rejäla resurser i pågående transferfönster – procentsats kring Lucas Bergvall och Jonah Kusi Asare kan göra BP finansiellt starkare än någonsin.

Så ser handlingsplanen ut fram till allsvenska premiären.

IF Brommapojkarna höll sig kvar i allsvenskan efter att ha utklassat Utsiktens BK i kvalet.

Under hösten och vintern har man tappat tunga namn som Samuel Leach Holm (Djurgården) och Oscar Pettersson (IFK Göteborg). Trots det verkar man känna sig nöjda och lugna inför den kommande säsongen, även om ett par namn till fortfarande kan ansluta.

– Vi har väl egentligen haft, om vi bara blickar tillbaka förra året vid samma tid och sommarfönstret, så har väl vi haft säkert över 20 spelare in i truppen, säger BP:s sportchef Philip Berglund till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så vi har väl byggt under två fönster och idag sitter vi på en stomme som vi är väldigt nöjda med. Men så kommer vi såklart addera spelare till den, men det kommer nog inte bli så fasansfullt mycket, så som det varit de två senaste fönstrena.

– Så jag utgår från att det blir lite lugnare detta vinterfönster.

Jag gissar att det är som vanligt när man har en bra stomme, att man vill spetsa till det. Vad är det för spetsar ni söker, någon eller några specifika spelartyper?

– Nu har vi tagit in Eric Björkander som är en väldigt bra försvarsspelare och så har vi tagit in Frederik Christensen som är lite samma profil som Kevin Jensen, fast han är vänsterfotad och spelar till vänster.

– Under förra året hade vi väl lite problem med att få in vänsterfötter i dem rollerna så att redan nu är vi väl ganska nöjda med hur det ser ut, sen kanske vi kommer att addera något mer spännande längst där fram och något i central linjerna.

Redan under hösten fick vi se spelare som Samuel Leach Holm och Oscar Pettersson lämna, båda satt på utgående kontrakt, är något av de namn ni har under kontrakt som du känner ligger i farozonen för att lämna?

– Det är ju många som gjorde det bra under förra året och som är i en ålder där man blir intressant för andra klubbar om man presterar bra.

– Det är väl klart att vi har ett par som har intresse på sig, men vi sitter bra på det kontraktsmässigt. Så vi kan ju för en gångs skull bestämma. Vi kan planera försäljningar istället för att de blir reaktiva, så det är bra.

Om vi kollar lite ekonomiskt på det, budgeten ifjol lär ha varit större än den i superettan, är årets budget större än fjolårets?

– Vi ökade väl lite från superettan-budgeten, inget markant.

– Sen nådde vi ju vårat försäljningsmål relativt tidigt under 2023 vilket gjorde att vi kunde börja återinvestera i truppen under sommaren. Vi dubblade egentligen vad vi hade förutspått att sälja för under 2023, så det var ju ett bra år rent försäljningsmässigt.

– Men vi valde då redan under sommaren att trycka på lite grann för att ha större möjligheter under detta fönster. Så det är klart att vi kommer öka vår spelarbudget jämfört med tidigare år, men det korrelerar också med vad vi säger.

Brommapojkarna har ett eget kapital på över 40 miljoner kronor. Därtill har klubben 20-30 procentiga vidareförsäljningsklausuler på både Djurgårdens Lucas Bergvall och AIK:s Jonah Kusi-Asare. Detta kommer kunna generera rejäla pengar till BP när väl de båda supertalangerna säljs.

– Kravet på mig blir ju också att sälja för mer, men det känner vi oss trygga med. Vi tar rätt steg i rätt riktning hela tiden. Så planen är väl förhoppningsvis att kunna öka lite grann varje år även fast vi endast utgår från någon form av försäljningsbudet.

– Det är ju som en aktie, bara att fotbollsspelare kan bryta ben eller bli sjuka. Så den är ju “risky” ibland, men vi känner att vi står på så pass stadiga ben med en ekonomi som vi har byggt upp och med det värdet vi har i truppen i dag utspridit på flera unga duktiga spelare. Så vi ska bara fortsätta med det.

Avslutningsvis, nu är ju ni väldigt bra på att få fram egna talanger, men är det någon speciell utländsk marknad som är lite extra spännande för er?

– Alltså såhär, vi tog ju ett ganska stort steg som klubb förra året då vi plockade in spelare från Norge och Danmark, säger han och fortsätter:

– För BP som klubb var ju det ett stort steg i sig, det kanske inte är det för andra klubbar, men vi valde att gå på Skandinavien -marknaden och det är väl därifrån vi har utgått när vi scoutat spelare inför 2024, avslutar Berglund.

Klara namn in vintern 2023/2024:

Eric Björkander - free transfer NK Istra

Frederik Christensen - köpt, FC Fredericia

Liam Tahwildaran - uppflyttad från BP

***

Klara namn ut 2023/2024:

Samuel Leach Holm - free transfer, Djurgårdens IF

Oscar Pettersson - free transfer, IFK Göteborg

Monir Jelassi - free transfer, GIF Sundsvall

Marijan Cosic - klubblös

Jesper Löfgren - utlöpande låneavtal, Jesper Löfgren

