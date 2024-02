ANNONS

Kraftfulla åtgärden i Lucas Bergvall-Förhandlingarna har skapat lyckorus bland Tottenham-supportrar.

Sätter press på Spurs ledning mot Djurgården: ”Give us that blonde swede”.

Lucas Bergvall har onekligen varit allsvenskans och kanske till och med ett av hela fotbolls-Europas hetaste namn detta transferfönster.

Slutligen så står det nu mellan FC Barcelona och Tottenham Hotspur FC om den svenske supertalangen, någonting FotbollDirekt också fått bekräftade uppgifter om.

Inför gårdagens deadline så kunde även FotbollDirekt.se avslöja att den svenske Tottenham-stjärnan, Dejan Kulusevski, funnits med i bilden i samband med att Bergvall träffade London-klubben tidigare i veckan.

Kulusevski uppges, enligt FD:s källor, ha fungerat som en ambassadör för Tottenham i samtalen med Djurgårdens supertalang och enligt FD:s uppgifter i går så sitter Bergvall i ett 50-50-läge mellan klubbarna.

Bergvall som häromdagen syntes till i Barcelona ska även ha eskat efter betänketid från båda klubbarna.

Sent under gårdagskvällen kom emellertid nya uppgifter från England om att den unge svensken minsann ska ha bestämt sig för Spurs.

Det är uppgifter som FD inte kunnat få bekräftade – däremot så har vi fått uppleva ett enormt engagemang från Tottenhams supporterkretsar efter vår rapportering om Kulusevskis engagemang för Bergvall.

London-klubbens supportrar drog under gårdagen i gång en riktig “Love-bombing” kring båda spelarna.

Här är några av reaktionerna som har spretat i alla möjliga olika riktningar och där kanske inte alla har så god koll.

Engagemang i kubik pågick hur som helst under deadline day efter FD:s rapportering.

“Deki gör guds jobb”

“Detta är vackert”

“Om någon kan övertyga honom så kan Kulu.

Jag menar, kom igen, vem skulle inte vilja vara lagkamrat med sin svenske kompis”

“Kulusevski med assisten”

“Gimmie gimmie gimme a blonde guy from Sweden”

(Vilken homage till ABBA-sången som Tottenham-supportrarna sjunger om Kuluseveski, då går den dock enligt följande: Gimmie gimmie gimme a ginger from Sweden”).

En hel del positivitet kring uppgifterna minst sagt, samtidigt som alla säkert är glada över att kopplas ihop med Bergvall, så finns de också de som ser lite mer pessimistiskt på chanserna att verkligen ta hem en affär med Bergvall.

“Jag skulle älska om han kom, men killen känns given för Barca i tio år framåt. Vi kanske kan få honom efter det”

“Det här kommer att få hans övergång till Barcelona att göra ännu ondare”

Det återstår onekligen att se hur detta slutar, i varje fall så har ytterligare ett sångförslag inkommit för Bergvall, detta har dock fått lite kritik då Tottenham-supportrarna blandat ihop saker och ting och tänkt att allsvenskan är klubben han kommer ifrån och inte ligan.

“He came from Allsvenskan, he plays in the middle", skriver en supporter.

Detta möttes med irriterade reaktioner och en tillrättavisning om att han faktiskt kommer från Djurgården.

Hursomhelst så blev ingenting klart under deadline day och det lär dröja ett tag till, så här sa Bosse Andersson om det igår kväll.

– Någon gång en bit in i februari tror jag att vi kan presentera var Lucas ska spela fotboll, sa Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

TV: