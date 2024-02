ANNONS

Viktor Claesson byttes ut tidigt i den andra halvleken mot Manchester City i gårdagens match. Något som inte var hans eget beslut.

– Jag hade mer energi, mer att ge, säger han till TV4 Play efter förlusten.

FC Köpenhamn åkte på en tung förlust mot Manchester City i det första mötet med det engelska laget under gårdagen.

I den 55:e minuten blev lagkaptenen och landslagsstjärnan Victor Claesson utbytt. Ett byte han inte ville göra.

– Jag hade mer energi, mer att ge. Det är en otacksam roll att ha, att spela ensam forward mot det här laget, men jag försökte göra så bra som möjligt. Det var surt, säger kaptenen till TV4 Play och fortsätter:

- Det är inte mycket att säga om att de vinner. Det är världens bästa lag just nu, tror jag. De är osannolikt bra. Med det sagt kommer vi in i matchen efter första tio och har lite momentum efter när vi gör 1-1. Det är två tunga mål vi släpper in, ett i sista sekunden av första halvlek och ett i sista av andra.

Efter förlusten blir det svårt för FCK att avancera till kvartsfinalerna i Champions League.

- Självklart hade det känts bättre att bara vara ett mål ifrån. Nu är det två. Det blir tufft att åka dit och ta igen, men vi får smälta det först och sedan ta det därifrån.

Returmötet spelas den 6 mars i Manchester.