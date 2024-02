FotbollDirekt fortsätter växa - två nya kollegor ansluter

ANNONS

FotbollDirekt.se fortsätter att växa och här kommer nu två nyskott till FD:s redaktion.

Lucas Werdelin och Fredrik de Ron är klara för FotbollDirekt.

De allsvenska transferfönstret är alltjämt öppet, men det är inte bara våra klubbar som agerar på transfermarknaden, utan det gör även FotbollDirekt.se.

FD kan nu presentera två nya kolleger, först ut Fredrik de Ron som är nyexaminerad från Södertörns högskolas journalistutbildning.

Den klassiska frågan: Hur känns det?

– Det känns otroligt kul och spännande. Jag har under ett halvårs tid gjort min praktik på FotbollDirekt och jag har därför en relativt god grundförståelse för sajten, men nu är det på riktigt! Det ska bli fantastiskt roligt!

Berätta lite om dig själv!

– Jag är en nyexaminerad journalist som är född och uppvuxen på Ekerö strax utanför Stockholm. Med ett snudd på ohälsosamt stort intresse följer jag allt som heter fotboll, men det är framför allt den svenska fotbollen som ligger mig närmast om hjärtat.



Vad gjorde att du sökte dig till FotbollDirekt?

– FotbollDirekt är under ständig utveckling, och just nu händer det mycket nya och spännande saker på arbetsplatsen. Det finns en stor vilja och ett enormt driv till att utvecklas, förbättras och bredda vår bevakning av fotbollen. Dessutom finns det ett gäng helt nya projekt som kommer att startas upp under våren. Jag vågar lova att ni inte kommer bli besvikna över det som komma skall. Det ger mig så oerhört mycket inspiration!



Vilken kommer din roll att vara?

– Jag kommer primärt arbeta som webbredaktör för sajten. Utöver det kommer jag att fungera som en reporter ute i fält. Jag kommer dessutom ha ett finger med i spelet kring hur vi ska utveckla FotbollDirekts många sociala medier.

– Jag har även en nära relation till FotbollDirekts syster-sajt SvenskaFans, och jag kommer arbeta med många nya gränsöverskridande projekt tillsammans med våra kollegor på SF.



Vad ser du mest fram emot i det nya?

– Just nu ser jag så ofantligt mycket fram emot att den svenska tävlingssäsongen drar i gång nu till helgen! Vi kommer att bevaka Svenska cupen noga, och det ska bli väldigt spännande att se var lagen står efter vinteruppehållet.

Fredrik kommer att ha Stockholm som bas och han tillträdde sin tjänst den 13 januari.

Fredrik de Ron. Foto: Privat

Och sedan har vi Lucas Werdelin, som senast kommer från TV4/Fotbollskanalen och som även har erfarenhet sedan tidigare från SvenskaFans.

Den klassiska frågan: Hur känns det?

– Fantastiskt! Jag har gått på nålar sedan allt blev klart i slutet av förra året, så det känns riktigt bra att vara i gång sedan någon vecka tillbaka. Jag känner redan nu att vi har ett grymt team på plats och ser fram emot att omsätta det i lika vass journalistik framöver.

Berätta lite om dig själv!

– Jag är 19 år gammal och är född och uppvuxen i Göteborg. Jag följer hockey och fotboll slaviskt och brinner för rapporteringen av den puls och det engagemang som elitidrott skapar. Att få arbeta på fullsatta arenor runt om i Fotbollssverige är en ynnest och jag får nypa mig i armen varje gång!

– Jag har redan varit på FotbollDirekt en vända sommaren 2021, men kommer närmast från Fotbollskanalen där jag verkat som reporter i Göteborgsområdet i drygt två år.



Vad gjorde att du sökte dig till FotbollDirekt?

– Möjligheterna och ambitionerna som finns för sajten är större än någonsin och jag fick ett grymt bra intryck redan under första mötet. Rollen som presenterades känns som klippt och skuren för mig och jag ska göra allt för att bidra till att FD:s bevakning ska nå nya höjder.

Vilken kommer din roll att vara?

– En renodlad reporterroll på både FotbollDirekt och SvenskaFans, där mitt primära fokus kommer ligga på rapporteringen ute på fält i form av matcher, träningar, upptaktsträffar och allt annat som kan tänkas vara intressant för våra läsare! Mitt bevakningsområde kommer täcka svensk fotboll på både herr- och damsidan i hela landet, men med huvudfokus på det som händer på västkusten.

Vad ser du mest fram emot i det nya?

– Att få göra det här med alla kollegor ska bli fantastiskt roligt, men att arbeta kring Göteborgsfotbollen som känns hetare än någonsin kittlar extra mycket. Jag hoppas och tror kunna bidra till en kontinuerlig och nära bevakning av klubbarna i väst – allt från Gais återkomst i allsvenskan till BK Häckens damers Champions League-äventyr och IFK Göteborgs fantastiska inramning på Gamla Ullevi.

Lucas kommer att ha Göteborg som bas och han tillträdde sin tjänst den 1 februari.

Lucas Werdelin. Foto: Privat

