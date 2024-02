Så tippar FD-redaktionen svenska cupen 2024

ANNONS

Premiären av svenska cupen 2024 är bara timmar bort.

Så här tippar FotbollDirekts redaktion grupperna.

Försäsongen är avklarad och premiären för tävlingssäsongen 2024 är bara några timmar bort. Redan på lördagen ställs Malmö FF mot Östers IF, BK Häcken mot Östersunds FK och IF Brommapojkarna mot Landskrona Bois.

Inför premiäromgången har redaktionen på FotbollDirekt tippat utgången av samtliga åtta grupper.

Se samtliga tips nedan.

Simon Lundh

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. Östersunds FK

3. IF Brommapojkarna

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. Halmstads BK

2. Helsingborgs IF

3. IFK Värnamo

4. Trelleborgs FF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Gefle IF

4. Örebro SK

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Västerås SK

3. Mjällby AIF

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Marcus Liedbergius

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Varbergs Bois

3. Östers IF

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Trelleborgs FF

3. Helsingborgs IF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. Utsiktens BK

4. IK Brage

Fredrik de Ron

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. Gais

2. IF Elfsborg

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. IFK Göteborg

2. Djurgårdens IF

3. Skövde AIK

4. Nordic United FC

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Helsingborgs IF

3. Halmstads BK

4. Trelleborgs FF

Grupp 6

1. AIK

2. Kalmar FF

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Gif Sundsvall

4. Västerås SK

Grupp 8

1. IFK Norrköping

2. IK Sirius

3. IK Brage

4. Utsiktens BK

Rasmus Olofsson Hjortling

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Gais

3. Degerfors IF

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Östersunds FK

4. Landskrona Bois

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Nordic United FC

4. Skövde AIK

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Trelleborgs FF

4. Helsingborgs IF

Grupp 6

1. Kalmar FF

2. AIK

3. Örebro SK

4. Gefle IF

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Västerås SK

3. Mjällby AIF

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. Utsiktens BK

4. IK Brage

Lucas Werdelin

Grupp 1

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Varbergs Bois

4. IFK Luleå

Grupp 2

1. IF Elfsborg

2. Degerfors IF

3. Gais

4. Örgryte IS

Grupp 3

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. Landskrona Bois

4. Östersunds FK

Grupp 4

1. Djurgårdens IF

2. IFK Göteborg

3. Nordic United FC

4. Skövde AIK

Grupp 5

1. IFK Värnamo

2. Halmstads BK

3. Trelleborgs FF

4. Helsingborgs IF

Grupp 6

1. AIK

2. Kalmar FF

3. Gefle IF

4. Örebro SK

Grupp 7

1. Hammarby IF

2. Mjällby AIF

3. Västerås SK

4. Gif Sundsvall

Grupp 8

1. IK Sirius

2. IFK Norrköping

3. Utsiktens BK

4. IK Brage