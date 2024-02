ANNONS

Kalmar FF och Gefle IF gick under dagen in i cupgruppspelet. En match som hemmalaget stod som segrare i.

Kalmar FF fick bästa möjliga start på sitt cupgruppspel. Jacob Trenskow blev stor hjälte mot Gefle IF.

Han öppnade målskyttet i den 14:e minuten och kunde också stänga matchen med sitt 3-0-mål.

Däremellan kunde också Kevin Jensen trycka dit tvåan.

Resultatet innebär att KFF sätter press på övriga i gruppen.

