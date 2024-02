ANNONS

FotbollDirekt.se kunde igår avslöja att den förre DIF-talangen David Celic klarat läkarundersökningen med en allsvensk klubb.

Nu har den unge burväktaren presenterats av IK Sirius.

David Celic valde tidigare i år att bryta sitt kontrakt med Jönköpings Södra och under gårdagen kunde FotbollDirekt.se avslöja att han klarat läkarundersökningen och att han var överens med en onämnd allsvensk klubb.

Nu denna onsdagskväll så har han presenterats av IK Sirius.

– Vi hade David hos oss förra försäsongen och imponerades redan då över hans duktiga målvaktsspel och hans potential. Tajmingen då var inte perfekt och David valde till slut att testa vingarna i Superettan. Ett år senare står han noterad för 13 matcher i Superettan och blev dessutom kallad till U21-landslaget så sent som i september. Det ska bli spännande att följa hans utveckling under Karim och vi är glada att ha honom på plats, säger Jonathan Edström via klubbens hemsida.

Celic avtal sträcker sig över säsongen 2027.

