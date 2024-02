AIK besegrade Gefle IF – tar ledningen i gruppen

ANNONS

AIK besegrade Gefle IF i svenska cupens andra gruppspelsomgång.

Matchen slutade 1–0.

Under lördagen ställdes AIK mot Gefle IF på Tele2 Arena i svenska cupens andra gruppspelsomgången. AIK kom från en 3–1-vinst mot Örebro SK. Gefle IF förlorade sin första match mot Kalmar FF med samma siffror.

Det var AIK som tog tag i taktpinnen och dominerade stora delar av matchen. De svartgula tog sig till ett antal farliga lägen, men det skulle dröja innan ledningsmålet kom.

Med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid fick AIK en frispark strax utanför offensivt straffområde. Anton Salétros stegade upp och skruvade in bollen i Tobias Johanssons mål. Det blev också segermålet.

Slutresultatet skrevs till 1–0 och AIK går upp i ensam ledning i gruppen, efter att Kalmar FF förlorat mot Örebro SK under lördagen.

AIK möter Kalmar FF i den sista omgången på söndag.

Gefle IF ställs mot Örebro SK på söndag.

