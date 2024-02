Därför saknades Per Frick mot Örgryte

ANNONS

GÖTEBORG. Per Frick skulle starta – men kom aldrig till spel.

Och tidigt i matchen mot Öis utgick båda Elfsborgs mittbackar.

– Vi får se hur allvarliga grejer som har hänt, säger manager Jimmy Thelin.

I vanlig ordning stod Per Frick uppskriven i startelvan när IF Elfsborg skulle gästa Örgryte IS på lördagseftermiddagen. Men när matchen blåstes i gång var det i stället Jalal Abdullai som startade på topp för gästerna.

Någon anledning till det sena skiftet aviserades inte heller från Elfsborg, men nu står det klart varför Frick saknades.

– Han hade någon slags känning när han slog inläggen i slutet (av uppvärmningen). Han kände lite och vi vill inte riskera att han blir borta i flera veckor, så då tog vi av honom. Det var väl klokt, så att han inte drar sönder något allvarligt, säger manager Jimmy Thelin till FotbollDirekt.

Har han haft den känningen ett längre tag?

– Nej, den kom nu. Det var något i ljumsken eller höftböjen, men jag tror att det är ganska okej.

Som om Fricks inkastade handduk inte var nog tvingades dessutom de båda mittbackarna, Sebastian Holmén och Gustav Henriksson, bryta redan efter 20 minuters spel. Elfsborg förlorade sedan matchen med 2–3.

– Är de så tydliga i sina signaler så måste vi lyssna på dem och inte riskera att de blir borta i fem-sex veckor. Vi får också vara smarta. I ett tidigt läge kanske det bara är några dagar i stället för att det är flera veckors skadefrånvaro.

– Vi får hem och se över hur allvarliga grejer som har hänt. Jag tror att det är ganska lugnt, men vi får se när vi undersöker dem ordentligt.

Hemma i Borås stannade Ahmed Qasem, 20, kvar. Talangen blev både inbytt och utbytt i premiären mot Gais – och förklarade efteråt att han hade problem med benen och inte kunna springa för fullt.

Jimmy Thelin är trots allt hoppfull kring Qasem.

– Det ser ganska så lovande ut. Han var ju inte med i dag, utan försöker ta allt i sin takt. Jag tror att det inte är några större grejer, men vi får se vad veckan kan ge oss.

Har han tränat under veckan?

– Ja, han har tränat fullt, avslutar managern.