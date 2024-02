ANNONS

AIK besegrade till slut Gefle IF – efter läckert frisparksmål från Anton Salétros.

Hjärnan bakom? Henok Goitom.

– Henok har hand om det, säger Salétros efter matchen.

AIK gick in i svenska cupens andra gruppspelsomgång under lördagen. Matchen mot Gefle IF var länge mållös – och Gnaget såg ut att gå mot ett surt poängtapp.

Då fick stockholmarna en frispark precis utanför straffområdet. Anton Salétros stegade upp – och avgjorde matchen.

Efter matchen avslöjade Salétros spelet bakom frisparken.

– Henok (Goitom, assisterande tränare) pratade om det i går. Han "messade" på kvällen och vi har våra dialoger om fasta situationer, Henok har hand om det, sa han till Fotbollskanalen.

Det är den assisterande tränaren, och tidigare storspelaren, Henok Goitom som är hjärnan bakom AIK:s fasta situationer. Salétros berättar att det är han som ligger bakom målet – men det grundar sig också i hårt arbete.

– Vi tränar inte bara på planen, även på video och mentalt, vilket är viktigt, fortsätter han.

AIK vann matchen med 1–0.

Nästa match för Stockholmsklubben spelas på söndag, mot Kalmar FF.

