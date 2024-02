ANNONS

Skövde AIK förstärker offensiven.

Klubben meddelar nu att Mamudo Moro är klar.

Skövde AIK höll sig kvar via kvalspel ifjol och i år hoppas man på en betydligt roligare säsong.

Nu står det klart att man gjort klart med ett meriterat namn, Mamudo Moro med allsvenska meriter har skrivit på för Superettan-klubben.

– Äntligen har vi nu fått denna pusselbiten på plats och framför allt har vi fått in den forwards typ vi önskat få in i truppen är nu klar. Är Moro väljer att skriva över två år gör också att vi får en ännu stabilare grund i truppen att bygga vidare på. Moro har spelat i Mjällby under flera säsonger och gjort flertalet matcher och mål i Allsvenskan. Han kommer ge oss de egenskaper och rutin vi behöver få att vi ska kunna bli slagkraftiga under 2024, säger sportchef Per Åstemo.

TV: