IFK Värnamo förstärker på målvaktssidan.

Klubben meddelar nu att man gjort klart med David Mikhail.

IFK Värnamo har under vintern tappat både Pilip Vaitsiakhovich och Hampus Gustafsson, nu står det dock klart att man förstärker på målvaktssidan.

Under fredagen så har Smålandsklubben presenterat David Mikhail.

– Under förra veckan gick Hampus till Örgryte och nu ansluter David till oss. En transferrotation som samtliga parter känner sig nöjda med och som vi ser fram emot att följa. I David får vi en målvakt som har spelat kontinuerligt och som har gjort det med bravur. Det är en reflexssnabb målvakt som ansluter men det är framför allt också en målvakt som är otroligt vass i spelet med fötterna vilket rimmar väl med det spelet vi vill bedriva i IFK Värnamo. Vi får in en bra målvakt och en mycket fin person till vår trupp. Det är förstås glädjande och jag ser fram emot att följa Davids resa tillsammans med resten av gänget, säger sportchef Enes Ahmetovic via klubbens hemsida.

Mikhail själv om övergången:

– Det känns otroligt bra att ansluta till Värnamo! Jag har följt Värnamo tätt de senaste åren och känner till både spelsätt och gruppen bra. Jag tror därför att jag kommer passa väl in i IFK:s metodik och spelsätt både offensivt och defensivt. Med det sagt är det väldigt skönt att allting är klart och att jag nu kan ansluta till resten av truppen och sätta igång med det hårda arbetet samt försöka bidra till en utveckling av tidigare års resultat både på och utanför planen. Jag är väldigt taggad och det ska bli en väldigt rolig resa.

Kontraktet är skrivet över 2025. Mikhail kommer senast från Täby FK.

