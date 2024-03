Gais krävs på pengar – efter takmålning

ANNONS

Inför derbyt mellan Gais och Örgryte IS i juni målades Gamla Ullevi med texten: ”Gais is going up”. Nu krävs klubben på pengar för återställandet.

– Vi kan inte ta ansvar för det, säger Gais ordförande Roland Blomstrand till GP.

När Göteborgsderbyt mellan Gais och Örgryte IS i juni 2023 stod för dörren dök en målning upp på Gamla Ullevi. Taket på den ena kortsidan hade målats med texten: ”Gais is going up” (Gais går upp).

Obehöriga personer hade tagit sig in på arenaområdet och målat taket.

Enligt Göteborgs-Posten kräver nu Got Event, som driver Gamla Ullevi, Gais på 25 000 kronor för delar av återställandet av taket.

– Vi kan inte ta ansvar för något som har skett långt, långt innan vårt evenemang börjar, säger Gais ordförande Roland Blomstrand till GP.

Den totala kostnaden av återställandet har uppgått till 200 000 kronor, berättar arenabolagets evenemangschef Henrik Jutbring för GP. Summan som Gais krävs på motsvarar självriskkostnaden.

– Gais har nu fått möjlighet att agera ansvarsfullt där skadegörelse har skett i deras namn, säger Jutbring.