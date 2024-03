JUST NU: Så startar TFF och Helsingborg

ANNONS

Trelleborgs FF möter Helsingborgs IF i svenska cupens sista omgång.

Matchen startar 13:00.

Trelleborgs FF och Helsingborgs IF går in i svenska cupens sista gruppspelsomgång under söndagen.

Båda lagen är redan ute ur cupen.

Trelleborg har en förlust och ett oavgjort resultat i ryggen. Helsingborg har förlorat båda sina matcher.

Startelvor

Trelleborgs FF

A. Larsen – Dahlin Larsen, Alievski, Ogwuche, Godwin, Hallberg, Karim, Karlsson, Hyltoft, Culum, Bohman.

Helsingborgs IF

Arvidsson – Bergman, Birkfeldt, Westerlund, Bengtsson, A. Nilsson, Almadjed, Kjellnäs, Kabashi, Acquah, Silverholt.