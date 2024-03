JUST NU: Gruppfinalen i Borås har startat

LIVE

BORÅS. Grupp 2 ska avgöras, där tre lag har chansen att ta sig vidare.

Följ FD:s rapportering av matchen mellan IF Elfsborg och Degerfors IF.

1 min: Richard Sundell blåser i gång matchen på Borås arena!

1 min: Förutsättningarna! Just nu toppar Degerfors gruppen, vilket gör att Elfsborg måste vinna för att ha chans till avancemang. Men – även Örgryte IS, som just nu ligger trea, kan vinna gruppen om man vinner mot Gais. En dramatisk avslutning väntar.

Så startade lagen:

IF Elfsborg: Pettersson – Larsson, Holmén, Ibrahim, Hult – Baldursson, Thomasen, Baidoo – Hedlund, Rapp, Abdullai.

Degerfors IF: Jakobsson – Diaby, Morgado, Wallin, Bouzaiene, Mammar – Mårtensson, Ohlsson, Holmén – Lindgren, Abdulla.

