Svidande läsning kring Bilal Hussein, vad händer nu?

ANNONS

Lämnade AIK men har kommit helt fel i sin nya miljö. Så sent som i helgen så var det på nytt riktigt dystert. Husseins svåra situation punkt för punkt.

Bilal Hussein ryktades bort från AIK i flera år innan han tillslut såldes till Hertha Berlin förra sommaren.

“Jag är glad över att ta det här steget, men jag vill börja med att tacka alla mina ungdomstränare i akademin för utan dem hade jag inte varit här idag. Jag är stolt över att ha fått representera AIK:s A-lag de sex senaste säsongerna. Karlberg och Friends Arena kommer alltid att vara mitt hem. Tack för all kärlek och stöd från supportrarna under alla dessa år. Till alla ungar från västerort, fortsätt jaga era drömmar. Hoppas att vi ses snart igen” sa mittfältaren i samband med att övergången blev officiell.

Den anrika tyska klubben kom in i det sommarfönstret från en säsong med stora problem och en sistaplacering i Bundesliga.

Så för Bilal & co var det bara att börja om i Bundesliga 2 och försöka ta steget tillbaka till tysk fotbolls finrum, men än så länge har det har det vare sig gått som Hertha eller 23-åringen tänkte sig när kontraktet över 2023 skrevs förra sommaren.

Hertha Berlin placerar sig just nu på en nionde plats i tabellen och även om det är långt ifrån katastrof är det inte mycket som talar för att huvudstadsklubben kommer att vara med och slåss om uppflyttning under slutomgångarna av Bundesliga 2 (just nu återstår det tio ligamatcher).

För Bilal personligen har dock flytten varit mer eller mindre en katastrof.

Den förre AIK-stjärnan väntar alltjämt på sin första för Berlin-klubben och hittills har han bara stått för elva kortare inhopp om totalt 259 minuter och problembilden fanns redan i höstas.

I höstmötet med Paderborn SV blev svensken kvar på bänken helt och då motiverade tränaren Pál Dárdai, sitt beslut enligt följande:

“Det saknas lite robusthet. Du måste vänja dig vid det. Du behöver inte vara stark, men du behöver vara smart”, sa han till Kicker.

Situationen verkar inte heller vara på uppgång, snarare tvärtom.

I helgen stod han utanför truppen helt och istället blev det blygsamma 66 minuter i reservlaget.

Förhoppningen då hade självklart varit att mittfältaren glänste, men dessvärre så förlorade Herthas reservlag med 0–3 mot Energie Cottbus i den tyska fjärdedivisionen och faktumet är att 23-åringen inte gjort A-lagsminuter för Hertha sedan i februari.

Frågan är vad som händer nu för den förre AIK-stjärnan?

Att vända hem till AIK och Allsvenskan i sommar är nog lite för tidigt, men en förändring måste det onekligen bli, för situationen ser så gott som ohållbar ut.

TV: