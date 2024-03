ANNONS

Västerås SK har varit aktiva i vinterns övergångsfönster. Men ännu är det inte färdigvärvat för de allsvenska nykomlingarna.

– Det finns utrymme truppmässigt för att ta in en tia till, säger manager Kalle Karlsson till VLT.

Under vintern har Västerås SK förstärkt truppen rejält inför Allsvenskan 2024. Nykomlingarna tog i veckan in Julius Johansson – som blev klubbens tionde nyförvärv under vintern.

Men ännu är det inte färdigvärvat för klubben. Manager Kalle Karlsson öppnar nu för att ta in ytterligare förstärkning.

– Vi har sagt att vi ska ta in en till två ”tior”, och nu har vi värvat en. Så det finns fortfarande pengar kvar i budgeten och utrymme tycker vi truppmässigt för att ta in en tia till. Och när vi gjort det bedömer vi att vi fyllt alla de platserna som vi hade skissat på från början, säger han i en intervju med VLT.

För VLT berättar Karlsson om vilka val som klubben kan göra gällande spelarvärvningar.

– Det finns olika vägval att göra där. Vi ska sätta oss ner nu och definiera det. Exakt hur de valen ser ut vill jag inte gå in på men det är ekonomiska aspekter, vad som finns tillgängligt, vilka som vill komma till oss, ålder på spelarna. Många aspekter som ska kokas ner till att det ska passa alla parter.

Västerås SK har värvat spelare som Johan Brattberg, Mattéo Ahlinvi, Samuel Asoma, William Kaastrup, Marcus Linday och Henry Offia.

VSK vann Superettan 2023.