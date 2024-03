MFF-talangen har ingen stress: "Finns mycket tid"

ANNONS

MFF-talangen Daniel Gudjohnsen har inte spelat fotboll på över ett halvår. Nu vill han komma tillbaka starkare.

- Det var riktigt tufft i början, säger islänningen till Sydsvenskan.

Malmö FF värvade den isländske supertalangen Daniel Gudjohnsen från Real Madrid sommaren 2022.



Hittills har dock speltiden blivit knaper hos svenska mästarna och Gudjohnsen har endast noterats för ett inhopp, mot Degerfors i somras.





En envis ryggskada som behövts rehabiliteras har också satt stopp för möjligheterna till mer speltid. Gudjohnsen medger att första tiden i MFF har varit tuff, men betonar att han inte känner av någon stress.



- Det var riktigt tufft i början. Men efter ett tag vande jag mig, accepterade omständigheterna. Med hjälp av min lagkamrater och staben har det faktiskt gått lättare än jag föreställde mig, säger han i en intervju med Sydsvenskan och fortsätter:



- Är man borta så länge missar man ju alltid något. Men jag är fortfarande ung, det finns mycket tid för mig. Jag har inte stressat, säger han.

18-årige Gudjohnsen är son till före detta storspelaren Eidur Gudjohnsen som under karriären tillhörde storklubbar som Barcelona och Chelsea.



Daniel själv har förutom Real Madrid även representerat just Barcelona under sin ungdomskarriär.