Skrällen: Seb Larsson tillbaka i landslaget

Den nya ledarstaben i landslaget tar form.

Nu väljer nya förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson att plocka in ett meriterad namn.

Sebastian Larsson blir andre assisterande tränare.

Jakten på ny förbundskapten blev lång och utdragen. Till sist föll valet på dansken Jon Dahl Tomasson att ta över efter Janne Andersson.



Tomasson gjorde tidigt klart att han tar med sig nederländske Remy Reijnierse som förste assisterande tränare. Nu har valet som andre assisterande tränare fallit på ett etablerat namn - nämligen Sebastian Larsson.

Under lördagen meddelar Svenska Fotbollförbundet att den tidigare AIK-stjärnan, Premier League-meriterade och landslagsprofilen Sebastian Larsson kliver in i rollen som andre assisterande tränare under Jon Dahl Tomasson.

- Vi jobbar som en väldigt dynamisk grupp och har en god mix av internationell inspiration, idéer och expertis. Jag är säker på att Sebastian kommer att passa in direkt och bli en bra tillgång till tränarteamet, säger Jon Dahl Tomasson till förbundets hemsida.

38-årige Larsson har en gedigen spelarkarriär bakom sig med bland annat 133 landskamper för Sverige på meritlistan.

Under karriären representerade han förutom AIK klubbar som Arsenal, Birmingham, Sunderland och Hull.