AIK:s nyförvärv ifrågasätts: "Medelmåttig"

AIK:s senaste nyförvärv heter Eskil Edh.

Ola Lidmark Eriksson, på Playmaker AI, är långt ifrån övertygad.

- Medelmåttig, skriver han på Fotbollskanalen.

AIK har länge letat efter en spelare på ytterbacksposition. Valet föll på Lilleströms norrman Eskil Edh.



21-åringen sägs kunna spela på bägge kanter men norrmannens underliggande siffror och kvaliteter imponerar inte, om man får tro Playmaker AI:s Ola Lidmark Eriksson som publicerat sin analys av spelaren på Fotbollskanalen.



- Ingen värvning man gör om man går för allsvenskt guld, skriver analytikern och fortsätter utveckla sitt resonemang:



- Värvningarna av medelmåttiga spelare från Eliteserien fortsätter. Jag måste få fortsätta understryka att jag inte vill såga spelarna per se men detta har blivit lite av en följetong under detta transferfönster. Spelare som kan anses vara "ok" i Eliteserien värvas till allsvenska storlag. Sedan när blev allsvenskan en farmarliga till Eliteserien? Sedan när värvade man spelare från Norge för stora pengar i ambition om att nå Europaspel?

Det återstår att se om Edh kan motbevisa statistiken och vara den spelaren AIK länge sökt.

Eskil Edh har tillhört Lilleström hela sin karriär och har flertalet ungdomslandskamper för Norge på meritlistan.