Leach Holm kräver mer av sig själv: "Har högre förväntningar"

Djurgårdens nyförvärv Samuel Leach Holm har direkt blivit ordinarie i Djurgården.

Inför derbyt mot AIK kräver ändå mittfältaren mer.

- Jag har högre förväntningar, säger 26-åringen till Fotbollskanalen.

Djurgården åker till Friends Arena inför den stekheta cupsemifinalen mot AIK på söndag.

På mittfältet lär Samuel Leach Holm ta plats. Nyförvärvet från BP har direkt tagit en ordinarie plats i Djurgården men nöjer sig inte där.

- Jag har kommit in i det bra men i varje träning och match vill jag ha ut mer av mig själv. När laget släpper in noll mål, vi gör mål framåt och man får vara en bidragande orsak till det så är det klart att det är positivt. Men jag har högre förväntningar på mig själv. Även om det gått bra hittills så förväntar jag mig att "the best is yet to come", säger Leach Holm till Fotbollskanalen.

Mittfältaren säger sig veta receptet för hur han ska kunna prestera ännu bättre.

- Lite fler poäng hade ju varit trevligt. Jag står ju på noll, säger Leach Holm och fortsätter:

- Sen har jag en lite annorlunda roll här. Men kan jag vara mer avgörande vore det fantastiskt. Både i offensiven och defensiven.



Om derbyt i stort säger Leach Holm annars:

- Jag tror det blir en kul match. Det är roligt för supportrarna och för oss spelare att få en så pass bra match så nära inpå den allsvenska premiären. Och det är vinna eller försvinna. Det gäller att vara redo och fokuserad hela matchen.

Samuel Leach Holm har förutom Djurgården och BP tillhört klubbar som Västerås, Sollentuna, Dalkurd och Åtvidaberg.



Mittfältaren har en A-landskamp för Sverige på meritlistan.