Derbyt uppskjutet efter pyroteknik

ANNONS

Derbyt mellan AIK och Djurgårdens IF skulle haft avspark klockan 15.

Men efter pyroteknik på läktarna redan under uppvärmningen sköts avsparken upp.

Malmö FF är redan klart för cupfinal – och under söndagen ska det andra finallaget koras när AIK och Djurgårdens IF drabbar samman i ett stekhett Stockholmsderby.

Tidigare under dagen meddelade arrangören att taket på Friends arena kommer att hållas stängt under matchen på grund av att snö och is ligger på taket.

Klockan 15.00 skulle domare Mohammed Al-Hakim ha blåst i gång matchen, men redan under uppvärmningen antändes stora mängder pyroteknik från läktarhåll och ett stort rökmoln bildades på arenan. Djurgårdens spelare, som var de enda som hade hunnit in på planen, tvingades återvända ner i katakomberna.

Strax senare kunde spelarna återvända till planen för att värma upp och ny avsparkstid sattes till 15.10. I samband med inmarschen antändes ytterligare pyroteknik från båda kortsidorna och avsparken behövde skjutas upp ytterligare några minuter för att röken skulle hinna skingra sig.



TV: