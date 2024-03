ANNONS

Óli Ómarsson lämnar IK Sirius. Spelaren är klar för lån till isländska Stjarnan.

– Det här är det bästa för alla parter, säger Sirius chef för herrlaget Jonathan Ederström till klubbens hemsida.

Óli Ómarsson lämnar IK Sirius. Under säsongen 2024 spelar 21-åringen på Island.

– Óli hade en olycklig start på 2023 med en skada som höll honom borta under våren och när han sedan kom tillbaka under hösten var konkurrensen för tuff och speltiden uteblev. Under försäsongen har vi velat ge honom mycket speltid och chansen till en nystart, men har gemensamt landat i att det här är det bästa för alla parter. Vi önskar honom stort lycka till på Island, säger Sirius chef för herrlaget Jonathan Ederström till klubbens hemsida.

Totalt har det blivit 20 framträdanden för Ómarsson i Sirius.

